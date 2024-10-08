ليفاندوفسكي يكشف عن سر استرجاع مستواه

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 13:38

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

كشف روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة عن سر استرجاع مستواه مرة أخرى خلال الموسم الجاري.

ويتألق ليفاندوفسكي كثيرا وقاد برشلونة لتحقيق نتائج مميزة وتصدر الدوري الإسباني.

وقال اللاعب البولندي خلال مؤتمر صحفي: "قررت أن أغير بعض الجزئيات في التدريبات وذلك في فترة التحضير للموسم الحالي".

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وأضاف "لدينا الكثير من المواهب في الفريق، ومقتنع أن من ضمن مهام عملي هو مساعدتهم لاستغلال موهبتهم".

وأكمل "فويتشيك تشيزني إضافة كبيرة لنا، هو يعرف بالضبط كيفية جعل الآخرين يشعرون بالراحة".

وأنهى حديثه قائلا: "تشيزني عظيم في دعم المواهب الصغيرة، خبرته وشخصيته القوية سيساعدان الفريق بشكل حقيقي".

وأصبح ليف فيا في لقاء ديبورتيفو ألافيس رابع لاعب يسجل أسرع هاتريك بعد مرور 32 دقيقة خلال مباراة، بعد صامويل إيتو (24 دقيقة) وخوستو تاخيدا (28 دقيقة) وليونيل ميسي (30 دقيقة).

وبات البولندي أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 12 هدفا متفوقا على إرلينج هالاند.

وسجل ليفا 12 هدفا وصنع مرتين في 11 مباراة لعبها مع الفريق الكتالوني في جميع البطولات الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب بولندا منافسه البرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة الأولى في المستوى الأول لدوري الأمم بـ 6 نقاط من أول مباراتين.

فيما يحتل منتخب بولندا المركز الثالث بـ 3 نقاط، في المجموعة التي تضم أيضا كرواتيا (3 نقاط) واسكتلندا (صفر).

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