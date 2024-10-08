سكاي: ليفربول يراقب وضع مرموش عن كثب

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي ليفربول يراقب وضع عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت عن كثب تمهيدا لضمه.

تألق مرموش مع فريقه الألماني لفت أنظار العديد من الأندية إليه مؤخرا.

وذكر التقرير أن اسم مرموش يتواجد ضمن قائمة المرغوب فيهم من قبل ليفربول.

وأفاد التقرير بأن الأولوية القصوى لآينتراخت فرانكفورت هي الاحتفاظ بمهاجمه المصري لما بعد فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن ليفربول يضم ذخيرة هجومية بقيادة محمد صلاح، ويرافقه كل من لويس دياز وداروين نونيز وكودي جاكبو وديوجو جوتا.

وكانت الشبكة قد أوضحت أن نادي آينتراخت فرانكفورت يريد تمديد عقد نجمه عمر مرموش.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت يرغب في تمديد عقد الدولي المصري لموسم إضافي، حتى صيف 2028، براتب أعلى.

ولفت التقرير إلى أن مرموش متردد في قبول هذا العرض الجديد.

ومن المتوقع أن يبقى مرموش مع فرانكفورت بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد بدايته المثالية هذا الموسم ما لم يحدث شيء غير عادي أو يصله عرض قوي من أحد الأندية الكبرى، حسب التقرير.

ويرتبط مرموش مع فرانكفورت بعقد يمتد إلى صيف 2027، ولا يتضمن أي شروط جزائية.

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني.

إذ يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

وأحرز عمر 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

واختير مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.

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