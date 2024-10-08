سكاي: ليفربول يراقب وضع مرموش عن كثب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 13:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر وليبيا

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي ليفربول يراقب وضع عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت عن كثب تمهيدا لضمه.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت
ليفربول

تألق مرموش مع فريقه الألماني لفت أنظار العديد من الأندية إليه مؤخرا.

وذكر التقرير أن اسم مرموش يتواجد ضمن قائمة المرغوب فيهم من قبل ليفربول.

أخبار متعلقة:
سكاي: فرانكفورت يريد تمديد عقد مرموش.. وموقفه من العرض مدرب فرانكفورت: لو استمر مرموش هكذا ستصطف الأندية من أجل ضمه تقييم مرموش أمام بايرن من الصحف الألمانية مرموش يكشف سر أهدافه أمام بايرن.. ويشكر حارس فرانكفورت

وأفاد التقرير بأن الأولوية القصوى لآينتراخت فرانكفورت هي الاحتفاظ بمهاجمه المصري لما بعد فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن ليفربول يضم ذخيرة هجومية بقيادة محمد صلاح، ويرافقه كل من لويس دياز وداروين نونيز وكودي جاكبو وديوجو جوتا.

وكانت الشبكة قد أوضحت أن نادي آينتراخت فرانكفورت يريد تمديد عقد نجمه عمر مرموش.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت يرغب في تمديد عقد الدولي المصري لموسم إضافي، حتى صيف 2028، براتب أعلى.

ولفت التقرير إلى أن مرموش متردد في قبول هذا العرض الجديد.

ومن المتوقع أن يبقى مرموش مع فرانكفورت بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد بدايته المثالية هذا الموسم ما لم يحدث شيء غير عادي أو يصله عرض قوي من أحد الأندية الكبرى، حسب التقرير.

ويرتبط مرموش مع فرانكفورت بعقد يمتد إلى صيف 2027، ولا يتضمن أي شروط جزائية.

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني.

إذ يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

وأحرز عمر 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

واختير مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.

عمر مرموش ليفربول فرانكفورت
نرشح لكم
خبر في الجول - الاتحاد ينهي تعاقده مع الجابري.. واللاعب ينتقل إلى طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع رباعي بيراميدز خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمود العربي من بيراميدز القناة يعيد ثنائي الإسماعيلي المعار لدعمه بعد إيقاف القيد خبر في الجول - المصري يتجه لرفض عرض بيراميدز لضم جاد خبر في الجول – اتفاق بين الجونة وسيراميكا لضم أكيم خبر في الجول – حرس الحدود يضم عبد الرحمن جودة من بيراميدز خبر في الجول - الجونة يضم محمود حسونة لاعب الداخلية
أخر الأخبار
اتحاد الكرة: مشاركة المنتخب في كأس العالم غير مهددة.. وغلق ملف مواجهة بلجيكا 13 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - الاتحاد ينهي تعاقده مع الجابري.. واللاعب ينتقل إلى طلائع الجيش 19 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: خبراء سكاي سبورتس دعموا رفع البطاقة الحمراء عن برونو فيرنانديز 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - بسبب كسر في الأنف.. نوران جوهر تخضع لعملية جراحية 50 دقيقة | رياضة نسائية
تصفيات كأس العالم - التعمري مهدد بالغياب عن الأردن أمام كوريا الجنوبية 51 دقيقة | آسيا
دوري المحترفين - ختام الجولة الأولى بانتصار مثير لـ المقاولون.. وفوز أسوان دون قيد 58 دقيقة | القسم الثاني
إهانة الحكم تحرم ميلان من ثيو هيرنانديز ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - تقرير إماراتي: العين متمسك باستمرار كريسبو ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 3 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 4 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات