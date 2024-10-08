لاعب إنتر السابق: كنت أشجع ميلان منذ صغري.. وموقفي في تشيلسي

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

تشيزاري كاسادي

اعترف تشيزاري كاسادي لاعب تشيلسي أنه كان يشجع ميلان خصم إنتر ميلان في المدينة.

وتكون الإيطالي في إنتر ولعب في مختلف الفئات العمرية.

وقال كاسادي لصحيفة توتو سبورت: "كنت أشجع ميلان منذ صغري، وأعشق ريكاردو كاكا".

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وأضاف "النادي الأول في مسيرتي الاحترافية كان إنتر، قرر أن يبيعني، لكن لا أحمل أي ضغينة تجاهه".

وأكمل "قررت أن استمر في تشيلسي في الصيف الماضي بعد الحديث مع إنزو ماريسكا مدرب الفريق وكان واضحا للغاية معي".

وشدد "قررت البقاء دون أدنى شك ولا أضع في الاعتبار العروض المقدمة لاستعارتي".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا فخور للغاية لتمثيل تشيلسي ولا أخطط للرحيل في يناير القادم".

ولا يعتبر كاسادي أول لاعب يعترف بهذا النوع من الاعترافات، إذ سبقه من قبل ماريو بالوتيلي الذي كشف عن تشجيعه لميلان في وقت تمثيله إنتر.

وتألق كاسادي كثيرا في شباب إنتر مما دفع الكثير من الأندية لتحاول التعاقد معه.

وتمكن تشيلسي بالظفر بخدمات لاعب الوسط في صيف 2022 مقابل 14 مليون يورو.

وفي نفس سوق الانتقالات استعار إنتر روميلو لوكاكو مقابل 7 ملايين يورو.

تشيزاري كاسادي الدوري الإيطالي ميلان إنتر تشيلسي
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