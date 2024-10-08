مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أكتوبر - اليوم الثاني من دوري المحترفين المصري
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 12:08
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر.
دوري المحترفين
السكة الحديد مودرن × أسوان.. 3:30 مساء.
سبورتنج × بترول أسيوط.. 3:30 مساء.
كهرباء الإسماعيلية × ديروط.. 3:30 مساء.
لافيينا × راية.. 3:30 مساء.
القناة × المقاولون العرب.. 3:30 مساء.
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