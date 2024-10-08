مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أكتوبر - اليوم الثاني من دوري المحترفين المصري

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

مباراة غزل المحلة ولافيينا في دوري المحترفين

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر.

دوري المحترفين

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السكة الحديد مودرن × أسوان.. 3:30 مساء.

سبورتنج × بترول أسيوط.. 3:30 مساء.

كهرباء الإسماعيلية × ديروط.. 3:30 مساء.

لافيينا × راية.. 3:30 مساء.

القناة × المقاولون العرب.. 3:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل

دوري المحترفين
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