المنيري: الكرتي تعرض لقطع جزئي في غضروف الركبة

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهازالطبي بنادي بيراميدز عن تعرض وليد الكرتي لاعب الفريق لإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وليد الكرتي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي للنادي: "وليد الكرتي تعرض لقطع جزئي في غضروف الركبة خلال نهائي كأس مصر وخضع لعملية جراحية خلال فترة الراحة التي حصل عليها بالمغرب".

وتابع "الكرتي متواجد حاليا في الإمارات للخضوع لبرنامج تأهيلي بأحد المراكز الطبية وسيعود إلى مصر بعد أسبوعين تمهيدا للعودة إلى الملاعب".

ويتواجد بيراميدز حاليا في تركيا لخوض معسكر إعدادي استعدادا للموسم الجديد.

وكان بيراميدز قد توج بأول بطولة في تاريخه بعد الفوز بلقب كأس مصر بالموسم الماضي على حساب زد.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في كأس السوبر المصري برفقة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي.

وجاءت قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر – أحمد ميهوب.

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ.

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – طامويل أومسا – أحمد توفيق – رمضان صبحي – محمود عبد العاطي – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو.

الهجوم: يوسف أسامة – عبد الرحمن مجدي – صديق أوجولا – محمد فوفانا – أحمد فوزي – عماد ميهوب – مروان حمدي – يوسف إبراهيم "أوباما" – دودو الجباس.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال المعسكر ضد كونياسبور.