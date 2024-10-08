إيقاف محمد كنو 3 مباريات دولية.. والبداية أمام اليابان

عوقب محمد كنو لاعب المنتخب السعودي بالإيقاف لـ3 مباريات، حسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط.

وذكرت الجريدة أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم أعلنت قرارها بإيقاف محمد كنو لثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف فرنك سويسري.

وجاءت تلك العقوبة بسبب ما وصفته اللجنة بالسلوك العنيف والحصول على بطاقة حمراء في لقاء المنتخب السعودي مع الصين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعرض كنو للطرد في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، بعد ضربه للاعب المنافس بدون كرة.

وتأكد غياب اللاعب عن مباريات المنتخب السعودي في التصفيات أمام اليابان يوم الخميس المقبل، والبحرين يوم الثلاثاء القادم، وأستراليا في 14 نوفمبر المقبل.

وتقدم محمد كنو بالاعتذار لجماهير منتخب بلاده بعدما تعرض للطرد أمام الصين الشهر الماضي.

وتعرض كنو للطرد أمام الصين في المباراة التي حسمها منتخب السعودية 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وقال كنو: "جمهور وطني الغالي، مبروك النقاط الثلاث المهمة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف "أقدم بالغ الاعتذار للقيادة الرياضية والجهازين الإداري والفني وزملائي اللاعبين الذين كانوا على قدر من المسؤولية".

وتابع "أكرر اعتذاري وأخص هنا جمهور السعودية كافة وأعدكم بتقديم ما يسركم في قادم المواعيد مع المنتخب السعودي. مبروك يا أغلى وطن".

الفوز رفع رصيد السعودية إلى 4 نقاط فيما توقف رصيد الصين بلا نقاط.