سكاي: فرانكفورت يريد تمديد عقد مرموش.. وموقفه من العرض

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت - بشكتاش

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي آينتراخت فرانكفورت يريد تمديد عقد نجمه عمر مرموش.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت يرغب في تمديد عقد الدولي المصري لموسم إضافي، حتى صيف 2028، براتب أعلى.

وأفاد التقرير بأن مرموش متردد في قبول هذا العرض الجديد.

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ومن المتوقع أن يبقى مرموش مع فرانكفورت بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد بدايته المثالية هذا الموسم ما لم يحدث شيء غير عادي أو يصله عرض قوي من أحد الأندية الكبرى، حسب التقرير.

ويرتبط مرموش مع فرانكفورت بعقد يمتد إلى صيف 2027، ولا يتضمن أي شروط جزائية.

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني.

إذ يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

وأحرز عمر 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

واختير مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.

عمر مرموش فرانكفورت
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