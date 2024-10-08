أمير توفيق: نبيل عماد حصل على "لقطة" بعد حديثه عن الأهلي.. وحقيقة التفاوض مع فتوح

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

الزمالك - نبيل عماد

شدد أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم أن نبيل عماد لاعب الزمالك حصل على "لقطة" بعد الحديث عن الأهلي والأمور التفاوضية.

وقال توفيق لقناة إم بي سي مصر 2: "لم أجلس مع أحمد فتوح لاعب الزمالك لضمه، عُرض علينا من بعض الأشخاص، وحتى عندما أعلن الزمالك عرضه للبيع لم نتفاوض معه".

وأضاف "لا أحب الحديث أبدا عن أي شيء دار في الغرف المغلقة، مثل الأمور المادية أثناء المفاوضات، ولا أحب أن أحصل على "لقطة" مع شخص تفاوضت معه، في أكثر من مرة تحدث نبيل عماد لاعب الزمالك عن تفاوضي معه وقت لعبه في بيراميدز، هذا الكلام غير صحيح وحصل على "لقطة" عندما تحدث عني".

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وأكمل "توسط نبيل عماد أكثر من مرة إلى أحد الأشخاص من أجل أن يهاتفني منذ 3-4 أعوام، ثم وافقت على الأمر، وطلب مني الانضمام للأهلي، فسألته عن رغبته وأبدى موافقته وسيتحدث مع إدارة ناديه ثم نرى ماذا سيحدث".

وواصل "كان لدينا وقتها في وسط الملعب عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، أبلغت الإدارة بإمكانية التعاقد مع نبيل عماد، لكن رأت لجنة التخطيط أن النادي ليس في حاجة لضمه، ولم يستغرق الأمر الكثير من الوقت لأخذ قرار".

وتابع "أتمنى ألا يحصل أي لاعب على "لقطة" عندما يتحدث عن أي شخص".

وكشف "تعاقدنا مع برونو سافيو من بوليفار مقابل 1.5 مليون دولار، لكن لم يرحل بشكل مجاني، عقدنا معه اتفاق ينص على الحصول على بعض المكافآت تعتمد على إنجازاته مع فريقه الجديد".

وأوضح "في بعض الأحيان تخبر لاعب ما أن لديه عرض على سبيل المثال من السعودية، واللاعب يرفض، لكن تحاول إقناعه بالعرض، لكن يريد اللاعب الالتزام بعقده".

وأكد "يوجد بعض اللاعبين المتعاونين في هكذا مواقف مثل أليو بادجي، إذ اتفق معنا على الانتقال إلى أوروبا في الشتاء، وهنا يكمن الاختلاف أن بعض اللاعبين الآخرين يرفضون ويطالبون بعقدهم كاملا، وعقد بادجي كان ممتدا لأربعة مواسم".

وأنهى حديثه قائلا: "بعض اللاعبين أجبرونا على الرحيل دون مقابل بسبب رفضهم العروض الأخرى ومطالبتهم بعقودهم كاملة".

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