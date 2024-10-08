سويلم يوضح ما قصده عن عدم وجود قرعة للدوري المصري

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 10:57

كتب : FilGoal

ثروت سويلم

وضح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية ما قصده بعدم وجود قرعة للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم عبر قناة صدى البلد: "لم أقل إنه ليس هناك قرعة للدوري ولكن قصدت أن القرعة لن تكون في بداية أكتوبر لأن الشركة الألمانية لا تزال تعمل على تنظيم الجدول، كيف أقول إن ليس هناك قرعة ونحن اتفقنا على كل شيء بالاجتماع حتى على عمل قرعة لملاعب المباريات".

وواصل "قرعة الدوري ستكون قبل انطلاقه بعشرة أيام".

أخبار متعلقة:
رغم تصريحات ثروت سويلم.. رابطة الأندية تنفي عدم إجراء قرعة لـ الدوري ثروت سويلم يكشف موعد بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد سويلم: لن نؤجل مباراة في الموسم الجديد.. وموقف عامر حسين بعد التعاقد مع الشركة الألمانية

وتابع "الشركة الألمانية المنظمة للدوري لا علاقة لها بتعيين الحكام، هي مسؤولة فقط عن جدول الدوري ولجنة الحكام هي من ستتولى توزيع الحكام".

وكان سويلم قد قال قبل أيام: " "نظام الدوري الجديد لا يسمح بإقامة قرعة، حيث يقام الدوري من دور واحد ثم يتم تقسيم الفرق لمرحلتين للمنافسة على اللقب والهبوط وتضم كل واحدة 9 فرق".

واستقرت رابطة الأندية المصرية على إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل جديد.

ولن يقام الدوري بالشكل الطبيعي من دورين بين الـ 18 فريقا في الدوري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية عن قرارات اجتماعها مع أندية الدوري كالآتي:

- التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.

- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

- كل مجموعة ستضم 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34 جولة.

- يهبط فريقان لدوري المحترفين بدلا من 3.

- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل 2025 - 2026.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.

وكان قد تم تأجيل أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب إلى ديسمبر بدلا من إقامتها في الصيف.

الدوري المصري ثروت سويلم
نرشح لكم
مدرب بيراميدز: لا أعرف أي شيء عن ساجرادا ودجوليبا.. وسننافس على دوري الأبطال مدير شباب بلوزداد: الأهلي له باع كبير ولكن قوة الفرق في الملعب وليس على الورق المنيري: الكرتي تعرض لقطع جزئي في غضروف الركبة أمير توفيق: نبيل عماد حصل على "لقطة" بعد حديثه عن الأهلي.. وحقيقة التفاوض مع فتوح وصول لاعب ليفربول السابق إلى القاهرة للاختبار في الزمالك بن رمضان وبنشرقي وموليكا.. أمير توفيق يوضح أسباب فشل أبرز صفقات الأهلي أمير توفيق يكشف حقيقة اتهامات قندوسي كريم فؤاد: عمرو قلاوة لم يتعمد إيذائي.. واليوم الأول من الإصابة كان صعبا
أخر الأخبار
إنييستا: سأعمل في التدريب.. ولن أعود إلى برشلونة إلا في حالة واحدة دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يوضح إصابة ميليتاو 42 دقيقة | الدوري الإسباني
ليفاندوفسكي يكشف عن سر استرجاع مستواه ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب بيراميدز: لا أعرف أي شيء عن ساجرادا ودجوليبا.. وسننافس على دوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: ليفربول يراقب وضع مرموش عن كثب ساعة | ميركاتو
لاعب إنتر السابق: كنت أشجع ميلان منذ صغري.. وموقفي في تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
مدير شباب بلوزداد: الأهلي له باع كبير ولكن قوة الفرق في الملعب وليس على الورق 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أكتوبر - اليوم الثاني من دوري المحترفين المصري 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك