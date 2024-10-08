سويلم يوضح ما قصده عن عدم وجود قرعة للدوري المصري

وضح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية ما قصده بعدم وجود قرعة للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم عبر قناة صدى البلد: "لم أقل إنه ليس هناك قرعة للدوري ولكن قصدت أن القرعة لن تكون في بداية أكتوبر لأن الشركة الألمانية لا تزال تعمل على تنظيم الجدول، كيف أقول إن ليس هناك قرعة ونحن اتفقنا على كل شيء بالاجتماع حتى على عمل قرعة لملاعب المباريات".

وواصل "قرعة الدوري ستكون قبل انطلاقه بعشرة أيام".

وتابع "الشركة الألمانية المنظمة للدوري لا علاقة لها بتعيين الحكام، هي مسؤولة فقط عن جدول الدوري ولجنة الحكام هي من ستتولى توزيع الحكام".

وكان سويلم قد قال قبل أيام: " "نظام الدوري الجديد لا يسمح بإقامة قرعة، حيث يقام الدوري من دور واحد ثم يتم تقسيم الفرق لمرحلتين للمنافسة على اللقب والهبوط وتضم كل واحدة 9 فرق".

واستقرت رابطة الأندية المصرية على إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل جديد.

ولن يقام الدوري بالشكل الطبيعي من دورين بين الـ 18 فريقا في الدوري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية عن قرارات اجتماعها مع أندية الدوري كالآتي:

- التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.

- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

- كل مجموعة ستضم 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34 جولة.

- يهبط فريقان لدوري المحترفين بدلا من 3.

- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل 2025 - 2026.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.

وكان قد تم تأجيل أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب إلى ديسمبر بدلا من إقامتها في الصيف.