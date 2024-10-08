وصول لاعب ليفربول السابق إلى القاهرة للاختبار في الزمالك

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 10:47

كتب : FilGoal

أوفي إيجاريا

وصل أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء لخوض فترة اختبارات في الزمالك.

ويبحث الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إمكانية التعاقد معه من عدمه وذلك خلال فترة الاختبارات حتى موعد بطولة كأس السوبر المصري.

إيجاريا لا يلعب بأي فريق حاليا منذ رحيله عن ريدنج الإنجليزي في شهر يناير الماضي.

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صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال ومنها انتقل إلى ليفربول ولعب مع الفريق الأول وشارك في 8 مباريات تحت قيادة يورجن كلوب.

ويجيد صاحب الأصول النجيرية اللعب في مركزي الجناح الأيسر ووسط الملعب.

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ومن ليفربول خرج إيجاريا في فترة إعارة من سندرلاند ومنها خرج في إعارة جديدة مع رينجرز.

وفي 2019 انتقل إيجاريا إلى ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير الماضي قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

ولعب إيجاريا بجميع الأعمار السنية لمنتخب إنجلترا.

وتوج إيجاريا بكأس العالم للشباب مع منتخب إنجلترا عام 2017.

ولعب في بطولة كأس العالم مع جيل ضم دومينيك سولانكي وكالفرت لوين وأديمولا لوكمان ودين هيندرسون وإنزي كونسا.

المباراة الأخيرة التي شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.

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