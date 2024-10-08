لإصابة نبيل عماد.. استدعاء محمود صابر لمنتخب مصر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 10:23

كتب : FilGoal

محمود صابر - مصر الأولمبي – المغرب الأولمبي – أولمبياد باريس 2024

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء محمود صابر لمعسكره الذي يخوض يشارك في فترة التوقف الدولي الحالية.

محمود صابر

النادي : بيراميدز

نبيل عماد

النادي : الزمالك

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موريتانيا مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء استدعاء صابر بسبب إصابة نبيل عماد بإجهاد في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن المباراة الأولى لمصر.

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بينما سيتم تجهيز عماد لمحاولة اللحاق بالمباراة الثانية.

وينضم صابر لمنتخب مصر الأول للمرة الأولى خلال مسيرته على الرغم من كونه لاعبا أساسيا في المنتخب الأولمبي السابق تحت قيادة روجيرو ميكالي.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد) - مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (المصري) - محمد حمدي شرف (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - أحمد عيد (المصري).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - نبيل عماد (الزمالك) - محمود تريزيجيه (الريان القطري) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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