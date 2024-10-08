بعد اهتمام مانشستر سيتي بضمه.. مدير تورينو: ريتشي يستطيع اللعب تحت قيادة أي مدرب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 01:16

كتب : FilGoal

صامويلي ريتشي

تحدث دافيدي فانياتي المدير الرياضي لنادي تورينو عن مفاوضات مانشستر سيتي معه للتعاقد مع صامويلي ريتشي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض غياب رودري.

وأصيب رودري بقطع في الرباط الصليبي أدى إلى انتهاء موسمه مع سيتي.

وقال فانياتي لصحيفة توتو سبورت: "لن أعلق على أحاديث رغبة مانشستر سيتي للتعاقد مع صامويلي ريتشي".

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وأضاف "ما يمكنني قوله هو إننا وقعنا مع ريتشي عندما كان صغيرا جدا وكان ذلك استثمارا مهما، نحن والرئيس وثقنا به وأنفقنا أموالا كبيرة لضم ريتشي".

وأنهى حديثه قائلا: "تحسن ريتشي كثيرا من الناحية البدنية، ولديه الرؤية في الملعب بالفعل، وأعتقد أنه قادر على اللعب تحت قيادة أي مدرب".

وتعاقد تورينو مع اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما قادما من إمبولي في صيف 2022 مقابل 8.5 مليون يورو، ويعتبر هذا الرقم كبير بالنسبة لتورينو.

واستدعى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا ريتشي في التوقف الدولي الحالي.

ويعوض ماتيو كوفاسيتش في الوقت الحالي غياب رودري.

وسجل الكرواتي هدفين لفريقه ضد فولام.

واستعاد مانشستر سيتي الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز 3-2 على فولام في الجولة 7.

وسجل ماتيو كوفاشيتش ثنائية سيتي وأضاف جيريمي دوكو الهدف الثالث، فيما سجل أندرياس بيريرا ورودريجو مونيز ثنائية فولام.

ووصل رصيد سيتي لـ 17 نقطة في المركز الثاني متفوقا على أرسنال بفارق الأهداف وخلف ليفربول المتصدر برصيد 18 نقطة.

فيما تعرض فولام لخسارته الثانية هذا الموسم وظل سادسا برصيد 11 نقطة.

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