محمد أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مهمة رئاسة بعثة منتخب مصر في موريتانيا إلى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويلتقي منتخب مصر مع موريتانيا المقرر لهما يومي 11 بمصر و15 أكتوبر الجاري في موريتانيا بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات.

وبدأ معسكر منتخب مصر يوم الأحد بتواجد اللاعبين المحليين.

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وشارك في مران منتخب مصر 20 لاعبا هم:

محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان وخالد صبحي ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد ومحمود حسن "تريزيجيه" ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد) - مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (المصري) - محمد حمدي شرف (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - أحمد عيد (المصري).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - نبيل عماد (الزمالك) - محمود تريزيجيه (الريان القطري) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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