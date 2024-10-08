كريم فؤاد: عمرو قلاوة لم يتعمد إيذائي.. واليوم الأول من الإصابة كان صعبا

شدد كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي على عدم تعمد عمرو قلاوة لاعب سموحة لإصابته.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة سموحة ضد الأهلي في الموسم الماضي بالدوري المصري بعد التحام مع عمرو قلاوة.

وقال فؤاد عبر قناة الأهلي: "أول يوم بعد الإصابة كان صعبا جدا وشعرت بوجود قطع في الرباط الصليبي منذ لحظة وقوعي".

وتابع "التعامل مع الإصابة الحالية له جانبين البدني والنفسي وأنا أعمل مع طبيب متخصص في الطب النفسي الرياضي ونضع في كل فترة أهداف لكي نحققها".

وأضاف "عمرو قلاوة من الشخصيات المحترمة ولا يوجد لاعب كرة يتعمد إيذاء آخر، والتحامه معي كان عاديا وكان يحاول فقط الحصول على الكرة وإصابتي حدثت قبل التحامي معه، لذلك التحامه لم يعرضن لأي شيء إضافي وكنت سأسقط على الأرض في كل الأحوار، لم أتعامل مع عمرو من قبل بشكل مباشر ولكنه أرسل لي كثيرا وتواصل معي بعد الإصابة واعتذر لي كثيرا".

وأجرى فؤاد جراحة الرباط الصليبي بشكل ناجح ويخضع حاليا لعمليات تأهيل من أجل العودة للملاعب.

وشارك صاحب الـ 25 عاما في 39 مباراة خلال الموسم الماضي قبل التعرض للإصابة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.