في الجول يكشف كواليس 74 ركلة ترجيح في مباراة شباب سموحة ضد الزمالك

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

محمد السيد لاعب الزمالك الشاب

نعم كما قرأت والعدد صحيح، 74 ركلة ترجيح في مباراة شباب سموحة ضد الزمالك في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس الاتحاد للشباب.

ويكشف FilGoal.com كواليس مثيرة في المباراة التي ربما تكون تاريخية في عدد ركلات ترجيحها.

واجه سموحة منافسه الزمالك في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس الاتحاد للشباب على ملعب الاتحاد في إسكندرية.

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لوائح هامة

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق، وتنص لوائح الكأس أن في حالة انتهاء أي مباراة بالتعادل يتجه اللقاء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وفي حال فوز أي فريق بركلات الترجيح يحصل على نقطتين، بينما الخاسر يرتفع رصيده نقطة واحدة.

مسرح الأحداث

يعتبر ملعب المباراة هو أهم تفاصيل هذا اللقاء، ستكتشف السبب.

لم يتخيل أي شخص أن تستمر ركلات الترجيح كثيرا، لماذا؟ لأن الملعب لا يوجد به إضاءات.

ووصل الفريقان إلى تسديد 25 ركلة ترجيح، والتعادل سيطر على النتيجة بإهدار كل فريق ركلة واحدة.

وهنا غابت الشمس واشتكى الفريقان من عدم وضوح الرؤية.

قرار اتحاد الكرة

أخبر حكم المباراة سموحة والزمالك بالعودة إلى اتحاد الكرة من أجل إعطاء القرار الأخير بشأن نتيجة المباراة.

وهنا طلب اتحاد الكرة من الفريقين بالتوجه إلى ملعب قريب من استاد الاتحاد يوجد به إضاءة.

وتم التوجه إلى هناك من أجل استكمال ركلات الترجيح وفي النهاية فاز سموحة بـ35-34.

وبالتالي اقتنص سموحة نقطتين والزمالك نقطة.

ويتواجد سموحة والزمالك في المجموعة الخامسة بوجود القناة والأهلي.

ويصعد أول كل مجموعة من الخمس مجموعات وأفضل 3 فرق في المركز الثاني.

الزمالك سموحة كأس اتحاد الشباب ملعب الاتحاد
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