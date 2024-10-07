أحمد سالم: بوبيندزا لم يتواصل مع الزمالك حتى الآن.. ونفاوض العديد من اللاعبين

نفى أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك وجود أي تواصل مع أرون بوبيندزا لاعب رابيد بوخاريست الروماني.

وكان الزمالك قد حصل على البطاقة الدولية للاعب الذي وقع على اتفاقية مع النادي قبل أن ينضم إلى رابيد بوخاريست.

وقال سالم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حتى الآن لا يوجد تواصل بيننا وبين بوبيندزا نسمع حول الأمر ولكنه لم يحدث وإذا حدث ذلك الأمر سنحدد موقفنا بناء على الطلب الذي سيصل لنا".

وتابع "باب التفاوض حول إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة مفتوح حتى اللحظة الأخيرة ولكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي ولكن يوجد تفاوض في أكثر من مكان".

وكشف "أوفي إيجاريا؟ لا نعلن عن أي صفقة إلا إذا حدث توقيع رسمي ولكنه من ضمن الأسماء المعروضة والمطروحة وسيتم دراسة ما يخصه وسيعلن عنه إذا وقع".

وأضاف "زيزو لا يستحق سوى كل الحب والتقدير سواء جماهيريا أو رسميا ومستقبلا ينتظره نفس مصير شيكابالا في أن يكون أسطورة النادي وسيكون القائد الأول للفريق".

وأتم "بالفعل يجب أن يتوقف اللاعبين عن الأفراح بالتتويج ولكن هذا الأمر لا يخص الجماهير لأن النادي توج ببطولة كبيرة وبالفعل هذا الأمر أغلق بالنسبة للاعبين منذ عودتهم للتدريبات يوم السبت".

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس السوبر المصري بجانب بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والأهلي.