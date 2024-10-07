قمصان: حديث بعض الأشخاص أثر علينا ضد الزمالك.. وقص إمام عاشور شعره غير مهم

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 23:30

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - سامي قمصان

شدد سامي قمصان مدرب الأهلي أن حديث بعض الأشخاص مع الخارج أثر على الفريق ضد الزمالك في السوبر الإفريقي.

وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح وتوج ببطولة السوبر الإفريقي.

وقال قمصان لقناة ناديه: "نسعى إلى التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكي نعوض الجماهير خسارة السوبر الإفريقي من الزمالك".

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وأضاف "سنخوض مباراة ودية غدا الاثنين ضد حرس الحدود استعدادا لبطولة السوبر المحلي".

وواصل "يحيى عطية الله من أفضل مسددي ركلات الجزاء وعندما تم سؤاله وافق على تسديد ركلة الترجيح في مباراة الزمالك، ولم يتم لومه لتسببه بهدف التعادل".

وتابع "أشرف داري لاعب دولي ومن اللاعبين الذين صمم مارسيل كولر على ضمه ولم يشارك معنا في التدريبات في الفترة الماضية بسبب الإصابة، سيثبت أنه يستحق الانضمام للأهلي، وعلى الجانب الآخر بدأ يوسف أيمن التدريب مع الفريق".

وأوضح "لا يهم أن يقص إمام عاشور شعره، لكن الأهم هو الملعب، يجب أن يتقبل اللاعب النقد مثلما يكون سعيدا بالثناء، إمام لاعب مميز وسيعود لمستواه".

وشرح "محمد عبد المنعم من أفضل المدافعين في إفريقيا، في بعض الأحيان يجب أن تتخذ قرارات بسبب رغبة اللاعب، أليو ديانج كان مهما في أوقات معينة، لكن كان من المهم رحيله ليحصل على فرصته".

وأكمل "ومحمد عبد القادر طلب من كولر الرحيل للحصول على عدد دقائق أكثر واستعادة ثقته في نفسه مرة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "في العام الماضي خسرنا ضد اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي ثم حصلنا على العديد من البطولات، هذا ليس تبريرا للخسارة من الزمالك، لكن حديث أشخاص من الممكن أن تؤثر على الفريق، لكن في النهاية هذا درس مهم لنا، محمود الخطيب كان قاسيا على اللاعبين في الاجتماع بهم لاستعادة التركيز مرة أخرى".

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