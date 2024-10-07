المزيد من الصواريخ.. أستون فيلا يجدد عقد جون دوران

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

جون دوران

أعلن نادي أستون فيلا تجديد عقد لاعبه جون دوران خلال الفترة الحالية بعد المستوى المتميز الذي قدمه رفقة الفريق.

وأوضح النادي عقد اللاعب الجديد يمتد حتى 2030.

وحسب التقارير الإخبارية فإن أستون فيلا رفع راتب اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بصورة كبيرة.

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وكان تشيلسي قريبا من التعاقد مع اللاعب الكولومبي، إلا أن في النهاية لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويتميز دوران بتسديداته الصاروخية وتمكن من تسجيل بتلك الطريقة.

ولعب دوران 10 مباريات مع فريق المدرب أوناي إيمري مسجلا 6 أهداف، لكنه لم يصنع أي هدف.

وحصل دوران على 3 بطاقات صفراء ويعتبر هذا الرقم كبير بالنسبة لمهاجم.

وتعاقد أستون فيلا مع دوران في فترة الانتقالات الشتوية 2023 قادما من تشيكاغو فاير مقابل 16 مليون يورو.

وبات دوران ثالث كولومبي في تاريخ أستون فيلا بعد خوان بابلو آنخل، وكارلوس سانشيز.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

الدوري الإنجليزي جون دوران أستون فيلا كولومبيا
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