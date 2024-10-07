ديشامب يكشف سبب استبعاد مبابي من قائمة فرنسا رغم عودته من الإصابة

كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن سبب استبعاد كيليان مبابي من معسكر المنتخب لفترة التوقف الدولي المقبلة.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

وأعلن ديشامب قائمة منتخب فرنسا دون تواجد كيليان مبابي.

وقال ديشامب خلال مؤتمر صحفي عقده لفترة التوقف الدولي: "استبعاد مبابي؟ يجب أن نعطي الأولوية لمصلحة اللاعب دون وضعه في صعوبات".

وواصل "مصالح الأندية والمنتخبات يجب أن تتعارض في وقت ما ولكن يجب علينا أن نفهم أن النادي هو من يتعاقد مع اللاعب وليس الاتحادات الوطنية والأهم هو مصلحة اللاعب، أعلم أن مبابي لن يقف ضد ناديه وهو لا يريد أيضا الوقوف ضد منتخب بلاده".

وأضاف "هذا الأمر ينطبق على جميع الأندية، هم دائما يقاومون ذهاب اللاعبين لمنتخبات بلادهم والمجازفة به وأنا لست هنا للمجازفة".

وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد وغاب عن مواجهة أتليتكو مدريد وكشفت التقارير عن ضرورة غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد غيابه عن مباراة واحدة عاد مبابي وشارك ضد ليل وفياريال ولكنه غاب عن قائمة فرنسا.