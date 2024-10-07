توتو سبورت: إصابة زاباتا بقطع في الرباط الصليبي.. وبالوتيلي أحد المرشحين لتعويضه

أعلن نادي تورينو تعرض لاعبه دوفان زاباتا إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب المهاجم الكولومبي بقطع في الرباط الصليبي في مباراة فريقه ضد إنتر ميلان في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحسب صحيفة توتو سبورت، فإن اللاعب على الأرجح سيغيب حتى نهاية الموسم.

وأفادت الصحيفة أن هناك أكثر من لاعب مرشح لتعويضه، وأهمهم ماريو بالوتيلي لاعب ميلان وإنتر السابق.

ويعتبر جميع اللاعبين الذي يهتم بهم تورينو بدون عقد مع أي نادي الآن.

ويتواجد في قائمة المرشحين أيضا إسحاق سكسيس لاعب أودينيزي السابق، وإريك شوبو موتينج مهاجم بايرن ميونيخ السابق.

وكذلك وسام بن يدير لاعب موناكو السابق، وماريانو دياز الذي لعب لريال مدريد، والمخضرم كفين جاميرو لاعب باريس سان جيرمان السابق.

وسجل زاباتا هدفا في شباك إنتر خلال المباراة الأخيرة له.

ولكن الهدف لم يساعد فريقه، إذ خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 33 عاما في الدقيقة 84 متأثرا بالإصابة ودخل يان كاراموه بدلا منه.

ويحتل تورينو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة.