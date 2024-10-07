ليفاندوفسكي عن مواجهة رونالدو: أدرك ما حققه في تاريخ الكرة ولكن

أبدى روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا ونجم برشلونة احترامه لكريستيانو رونالدو قائد البرتغال ونجم النصر السعودي قبل مباراة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

وقال ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي: "أدرك ما حققه كريستيانو رونالدو طوال مسيرته، وهذا سيظل مسجلا في تاريخ كرة القدم".

وأضاف "ولكن فيما يتعلق بالمباراة فهي بالتأكيد مباراة بين منتخبين، وهكذا أتعامل مع الأمر، فلا يمكننا مواجهة البرتغال إلى كفريق".

وأوضح "أدرك أن البرتغال لديها أيضا العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين الذين لعبت معهم أيضا وأعرفهم، ولذلك أدرك مستواهم".

وواصل "من الواضح أن هناك الكثير مما كتب عن رونالدو، فقط كتب بنفسه العيدد من القصص التي يصعب تخيلها".

وأكمل "لقد وصل رونالدو إلى هذا المستوى ورفع المعايير للعديد من اللاعبين، وطوال مسيرتي حاولت دائما الاقتراب من مستواه وأحيانا تخطيه، فهذه هي كرة القدم".

واختتم "بالتأكيد أدرك ماذا حقق رونالدو، ولكن في النهاية هي مباراة دولية بين بولندا والبرتغال".

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة الأولى في المستوى الأول لدوري الأمم بـ 6 نقاط من أول مباراتين.

فيما يحتل منتخب بولندا المركز الثالث بـ 3 نقاط، في المجموعة التي تضم أيضا كرواتيا (3 نقاط) واسكتلندا (صفر).