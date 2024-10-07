الخطيب يسافر اليونان لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية

يشارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية.

ويسافر الخطيب غدا إلى اليونان لحضور الجلسة الـ 31 للرابطة.

وتقام الفاعلية خلال الفترة ما بين 8 إلى 10 أكتوبر.

ويرافق الخطيب في رحلته خالد مرتجي أمين صندوق النادي.

وكان ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ورابطة الأندية الأوروبية قد وجه دعوى للخطيب لحضور الجمعية العمومية للرابطة بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وتأهله لكأس العالم للأندية.

ويشارك في الجمعية العمومية ملاك ورؤساء الأندية الأوروبية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري مع كل الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا قبل مواجهة العين في بطولة إنتركونتيننتال.