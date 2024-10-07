"لن أقبل تدخلاتهم".. ماكيليلي يهاجم إدارة ناديه بعد رحيله

كشف كلود ماكيليلي أسطورة الكرة الفرنسية ومدرب أستيراس تريبوليس اليوناني عن أسباب رحيله عن الفريق بعد أقل من شهر في المهمة.

وقال ماكيليلي في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "إذا أردتم محاسبتي على سوء النتائج فهذا جيد، هذه هي كرة القدم".

وأوضح "ولكن ما أرفضه هو أن يُقال لي من يجب أن يلعب ومن لا يلعب".

وكشف "قبل المباراة الأخيرة، أصروا (الإدارة) على وضع أحد اللاعبين الرئيسيين على مقاعد البدلاء".

وتولى ماكيليلي تدريب أستيراس يوم 14 سبتمبر الماضي، وقاد الفريق في 3 مباريات فقط.

المباريات الثلاث شهدت تعادلين في البداية 1-1 ضد بانيتوليكوس وليفادياكوس، ثم فوز أول على كاليثيا 3-1.

وبحسب تقارير لموقع فوت ميركاتو، فإن ماكيليلي قرر الرحيل بسبب الوضع الكارثي لإدارة النادي الداخلية التي يراها تجعل عمله مستحيلا.

أما اللاعب الذي أشار إليه ماكيليلي في تصريحاته فهو اللاعب الشاب دارنيل إريك بيلي، ومن أسباب رحيل ماكيليلي هو رؤيته أنه نجح في فرض كلمته هذه المرة، ولكنه لن ينجح في كل مرة.

ويحتل أستيراس المركز السابع في الدوري اليوناني برصيد 9 نقاط، جمع منهم ماكيليلي 5 حتى الآن.

المدرب البالغ من العمر 51 عاما بدأ مسيرته الكروية في نانت، ولعب مع مارسيليا وسيلتا فيجو قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2000، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2002.

وبعد 3 أعوام انتقل الفرنسي إلى تشيلسي في 2003 وفاز معه بالدوري الإنجليزي مرتين، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2008 وقضى 3 أعوام ثم اعتزل.

بعد اعتزاله في باريس صار مساعدا لمدربه آنذاك كارلو أنشيلوتي، ثم تولى قيادة باستيا لاحقا وقضى قرابة 6 أشهر، ثم توقف عن التدريب لمدة 3 أعوام، قبل العودة كمساعد في سوانزي سيتي.

بعد ذلك تولى ماكيليلي مهمة التدريب الفردي لناشئي تشيلسي تحت 18 عاما، واستمر قرابة 4 أعوام حتى ترك هذه الوظيفة العام الماضي.