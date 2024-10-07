"لن أقبل تدخلاتهم".. ماكيليلي يهاجم إدارة ناديه بعد رحيله

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 20:39

كتب : FilGoal

كلود ماكيليلي

كشف كلود ماكيليلي أسطورة الكرة الفرنسية ومدرب أستيراس تريبوليس اليوناني عن أسباب رحيله عن الفريق بعد أقل من شهر في المهمة.

وقال ماكيليلي في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "إذا أردتم محاسبتي على سوء النتائج فهذا جيد، هذه هي كرة القدم".

وأوضح "ولكن ما أرفضه هو أن يُقال لي من يجب أن يلعب ومن لا يلعب".

أخبار متعلقة:
بايرن ميونيخ يعلن غياب ثنائي فرنسا وموقف هاري كين ليفربول يمدد تعاقده مع جاريل كوانساه جارناتشو: أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين

وكشف "قبل المباراة الأخيرة، أصروا (الإدارة) على وضع أحد اللاعبين الرئيسيين على مقاعد البدلاء".

وتولى ماكيليلي تدريب أستيراس يوم 14 سبتمبر الماضي، وقاد الفريق في 3 مباريات فقط.

المباريات الثلاث شهدت تعادلين في البداية 1-1 ضد بانيتوليكوس وليفادياكوس، ثم فوز أول على كاليثيا 3-1.

وبحسب تقارير لموقع فوت ميركاتو، فإن ماكيليلي قرر الرحيل بسبب الوضع الكارثي لإدارة النادي الداخلية التي يراها تجعل عمله مستحيلا.

أما اللاعب الذي أشار إليه ماكيليلي في تصريحاته فهو اللاعب الشاب دارنيل إريك بيلي، ومن أسباب رحيل ماكيليلي هو رؤيته أنه نجح في فرض كلمته هذه المرة، ولكنه لن ينجح في كل مرة.

ويحتل أستيراس المركز السابع في الدوري اليوناني برصيد 9 نقاط، جمع منهم ماكيليلي 5 حتى الآن.

المدرب البالغ من العمر 51 عاما بدأ مسيرته الكروية في نانت، ولعب مع مارسيليا وسيلتا فيجو قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2000، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2002.

وبعد 3 أعوام انتقل الفرنسي إلى تشيلسي في 2003 وفاز معه بالدوري الإنجليزي مرتين، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2008 وقضى 3 أعوام ثم اعتزل.

بعد اعتزاله في باريس صار مساعدا لمدربه آنذاك كارلو أنشيلوتي، ثم تولى قيادة باستيا لاحقا وقضى قرابة 6 أشهر، ثم توقف عن التدريب لمدة 3 أعوام، قبل العودة كمساعد في سوانزي سيتي.

بعد ذلك تولى ماكيليلي مهمة التدريب الفردي لناشئي تشيلسي تحت 18 عاما، واستمر قرابة 4 أعوام حتى ترك هذه الوظيفة العام الماضي.

ماكيليلى أستيراس
نرشح لكم
المزيد من الصواريخ.. أستون فيلا يجدد عقد جون دوران ديشامب يكشف سبب استبعاد مبابي من قائمة فرنسا رغم عودته من الإصابة توتو سبورت: إصابة زاباتا بقطع في الرباط الصليبي.. وبالوتيلي أحد المرشحين لتعويضه ليفاندوفسكي عن مواجهة رونالدو: أدرك ما حققه في تاريخ الكرة ولكن الخطيب يسافر اليونان لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية بايرن ميونيخ يعلن غياب ثنائي فرنسا وموقف هاري كين جارناتشو: أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين مانشستر سيتي ينتصر في أولى القضايا على رابطة الأندية الإنجليزية
أخر الأخبار
المزيد من الصواريخ.. أستون فيلا يجدد عقد جون دوران 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديشامب يكشف سبب استبعاد مبابي من قائمة فرنسا رغم عودته من الإصابة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
توتو سبورت: إصابة زاباتا بقطع في الرباط الصليبي.. وبالوتيلي أحد المرشحين لتعويضه 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي عن مواجهة رونالدو: أدرك ما حققه في تاريخ الكرة ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
الخطيب يسافر اليونان لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية ساعة | الكرة المصرية
"لن أقبل تدخلاتهم".. ماكيليلي يهاجم إدارة ناديه بعد رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - تواجد أوباما وأوجولا.. وغياب الكرتي عن معسكر تركيا ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين – أوتو يمنح الترسانة فوزا غاليا على منتخب السويس 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك