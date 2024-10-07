قائمة بيراميدز - تواجد أوباما وأوجولا.. وغياب الكرتي عن معسكر تركيا

أعلن كرونسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستخوض معسكر تركيا.

وتتجه بعثة بيراميدز حاليا إلى تركيا من أجل خوض معسكر إعدادي للموسم الجديد.

وشهدت القائمة غياب محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل لتواجدهم مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، كما يغيب محمد الشيبي بسبب تواجده مع منتخب المغرب.

بينما يتواجد كل من يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الرحمن مجدي وصديق أوجولا صفقات النادي الجديدة.

القائمة تشهد أيضا غياب وليد الكرتي بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر – أحمد ميهوب.

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ.

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – طامويل أومسا – أحمد توفيق – رمضان صبحي – محمود عبد العاطي – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو.

الهجوم: يوسف أسامة – عبد الرحمن مجدي – صديق أوجولا – محمد فوفانا – أحمد فوزي – عماد ميهوب – مروان حمدي – يوسف إبراهيم "أوباما" – دودو الجباس.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال المعسكر ضد كونياسبور.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في كأس السوبر المصري مع كل من الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي.

وكان بيراميدز قد توج بأول البطولات في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر في الموسم الماضي على حساب زد.