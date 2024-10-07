دوري المحترفين – أوتو يمنح الترسانة فوزا غاليا على منتخب السويس

حقق الترسانة فوزا غاليا على منافسه منتخب السويس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري.

وأقيمت المباراة على ملعب حسن الشاذلي معقل الشواكيش.

ويتولى جمعة مشهور تدريب الترسانة، بينما يقود أحمد عبد المقصود القيادة الفنية لمنتخب السويس.

وسجل أوجستين أوتو هدف منتخب السويس الوحيد.

وأحرز المهاجم الليبيري الهدف في الدقيقة 11 بعد انفراد تام بالمرمى.

video:1 الشواكيش في المقدمة.. أوجستن اوتو يسجل الأول للترسانة في شباك منتخب السويس⚽🔥 pic.twitter.com/YKMiF8aYn3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2024

ولم تتسم المباراة بالندية وكثرة الفرص المحققة للتهديف.

وبذلك اقتنص الترسانة أول ثلاث نقاط في سباق الدوري.





























نتائج دوري المحترفين

فاز بلدية المحلة على الداخلية بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت بين فريقين هبطا من الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وسجل أحمد الشامي هدف بلدية المحلة الوحيد في المباراة.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز وادي دجلة خارج ملعبه على طنطا بهدف دون مقابل.

أكرم عبد ربه كان مسجل الهدف الوحيد لوادي دجلة بالدقيقة 50 من عمر المباراة.

وتعادل وي مع بروكسي بهدف لكل فريق على استاد السلام.

تقدم وي في الدقيقة 40 عن طريق محمد شاهين، قبل أن يتعادل عمار شرف الدين لبروكسي في الدقيقة 51.

وحقق أبو قير للأسمدة فوزا كبيرا على المنصورة بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد الإسكندرية.

تقدم أبو قير سريعا في الدقيقة السابعة عن طريق موباتشو.

وعزز أحمد فايز تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 30.

وأنهى أبو قير الشوط الأول بتسجيل هدف ثالث عن طريق عمر إبراهيم.