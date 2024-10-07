بايرن ميونيخ يعلن غياب ثنائي فرنسا وموقف هاري كين

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن عدم انضمام الثنائي دايو أوباميكانو وماتيس تيل لمنتخب فرنسا خلال التوقف الدولي المقبل.

وأوضح النادي في بيانه أن غياب تيل وأوباميكانو عن الديوك بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر ذكر النادي البافاري أن هاري كين نجم هجوم منتخب إنجلترا سيتم فحصه من قبل أطباء الأسود الثلاثة.

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بعد ذلك سيتم التوصل للتشخيص النهائي، وبناء عليه سيتحدد موقفه من اللعب مع إنجلترا.

وكان بايرن ميونيخ قد تعادل في مباراته الأخيرة مع أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف لمثلهم.

ويتصدر البافاري جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة.

ويعود بايرن ميونيخ بعد التوقف الدولي بمواجهة شتوتجارت في الدوري يوم 19 أكتوبر، ثم يواجه برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم 23 من الشهر ذاته.

أما إنجلترا فتلعب ضد اليونان وفنلندا يومي 10 و13 أكتوبر على الترتيب، ضمن منافسات المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

هاري كين الدوري الألماني
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