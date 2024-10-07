جارناتشو: أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين

كشف أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد عن لعبه المباراتين الماضيتين مع فريقه مصابا في ركبته.

وكتب اللاعب الأرجنتيني عبر حسابه على إنستجرام "أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين ولذلك لن أتمكن من الانضمام إلى منتخب الأرجنتين".

واختتم "آمل أن أتعافى حتى أتمكن من التواجد هناك في التوقف المقبل".

ولعب جارناتشو ضد بورتو في الدوري الأوروبي لمدة 45 دقيقة، ثم خاض مباراة في مواجهة أستون فيلا بشكل كامل.

وأعلن منتخب الأرجنتين في بيان خلال وقت سابق: "تم استبعاد أليخاندرو جارناتشو من قائمة المنتخب الأرجنتيني بسبب إصابة في الركبة".

وأوضحت شبكة TYC أن جارناتشو سيعود بشكل طبيعي لصفوف منتخب التانجو في توقف نوفمبر المقبل.

وقرر ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين استدعاء فاكوندو بونانوتي لاعب ليستر سيتي للقائمة بدلا منه.

ولن يتمكن جارناتشو من مزاملة النجم ليونيل ميسي الذي عاد ليزين قائمة منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، فيما غاب إيميليانو مارتينيز بسبب الإيقاف.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا في التصفيات في الجولتين التاسعة والعاشرة.

وغاب ميسي عن التانجو في التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

بينما يغيب حارس أستون فيلا عن عرين التانجو بسبب اعتداءه على مصور مباراة فريقه ضد كولومبيا الماضية بتصفيات كأس العالم 2026.

كان منتخب كولومبيا قد فاز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من التصفيات.

وجاءت قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: خيرونيمو رولي (أولمبيك مارسليا الفرنسي) – خوان موسو (أتليتكو مدريد الإسباني) – والتر بينيتيز (إيندهوفن الهولندي)

الدفاع: جونزالو مونتيل (إشبيلية الإسبانية) – ناهول مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – ماركوس أكونيا (ريفر بليت الأرجنتيني) – نيكولاس تاجاليافيكو (أولمبيك ليون الفرنسي).

الوسط: لياندرو باريديس (روما الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس الإسباني) – تياجو ألمادا (بوتافوجو البرازيلي).

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس الإيطالي) – نيكولاس باز (كومو الإيطالي) – باولو ديبالا (روما الإيطالي) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي) – خوليان ألفاريز (أتليتكو مدريد الإسباني) – فالنتين كاربوني (أولمبيك مارسيليا الفرنسي).

ويحتل منتخب الأرجنتين حاليا صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة بعد 8 مباريات.

ويتأهل لكأس العالم أصحاب المراكز الستة الأولى بشكل مباشر، بينما يلعب صاحب المركز السابع في ملحق برفقة منتخبات من قارات أخرى للتأهل في مقعد إضافي.