خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمود العربي من بيراميدز

ضم نادي حرس الحدود محمود العربي لاعب بيراميدز السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن حرس الحدود توصل لاتفاق مع العربي لضمه في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وانتهى تعاقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما مع بيراميدز بنهاية الموسم المنقضي.

وقضى المهاجم النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى الداخلية.

وإجمالا لعب العربي مع الداخلية 9 مباريات وتمكن من تسجيل هدف دون الصناعة.

بينما لعب مع بيراميدز خلال الموسم السابق 3 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن حرس الحدود اتفق مع بيراميدز على ضم عبد الرحمن جودة على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأبرم حرس الحدود عدد من الصفقات جاء أبرزها:

أيمن رجب - حارس سبورتنج

إسلام ابو سليمة - مدافع الاتحاد السكندري

أحمد عماد - مدافع المصري

إيزي إيمكا - لاعب المصري

محمد أشرف روقا - لاعب الزمالك.

فوزي الحناوي - الاتحاد السكندري.

محمد سيحا - المقاولون

عمرو جمال - فاركو