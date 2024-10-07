مانشستر سيتي ينتصر في أولى القضايا على رابطة الأندية الإنجليزية

أعلن مانشستر سيتي فوزه في أولى القضايا التي تعرض لها ضد رابطة الأندية الإنجليزية.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في فبراير 2023، اتهام نادي مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في أكثر من موسم، وأصدرت بيانا ذكرت فيه مخالفات سيتي التي بدأت في موسم 2009-2010 (طالع التفاصيل)

وانتصر سيتي في قضية تضخم إيرادات عقود الرعاية.

وجاء بيان مانشستر سيتي كالتالي:

يشكر نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أعضاء محكمة التحكيم الموقرين على عملهم واعتباراتهم ويرحب بالنتائج التي توصلوا إليها.

تبين أن قواعد معاملات الأطراف المرتبطة (APT) غير قانونية وتم إلغاء قرارات الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن صفقتين محددتين لرعاية نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

وجدت المحكمة أن كل من قواعد APT الأصلية وقواعد APT الحالية (المعدلة) تنتهك قانون المنافسة في المملكة المتحدة وتنتهك متطلبات العدالة الإجرائية.

تبين أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد أساء استخدام مركزه المهيمن.

قررت المحكمة أن القواعد غير عادلة من الناحية الهيكلية وأن الدوري الإنجليزي الممتاز كان غير عادلا على وجه التحديد في كيفية تطبيق هذه القواعد على النادي عمليا.

تبين أن القواعد تمييزية في كيفية عملها، لأنها تستبعد قروض المساهمين عمدا.

بالإضافة إلى هذه النتائج العامة بشأن الشرعية، وضعت المحكمة جانبا قرارات محددة صادرة عن الدوري الإنجليزي الممتاز لإعادة تحديد القيمة السوقية العادلة لصفقتين أبرمهما النادي.

رأت المحكمة أن الدوري الإنجليزي الممتاز توصل إلى القرارات بطريقة غير عادلة من الناحية الإجرائية.

قضت المحكمة أيضا بوجود تأخير غير معقول في تقييم القيمة السوقية العادلة للدوري الإنجليزي الممتاز لصفقتين رعاية للنادي، وبالتالي انتهك الدوري الإنجليزي الممتاز قواعده الخاصة.