أنهى الرسام لوحته.. إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أندريس إنييستا لاعب برشلونة والإمارات السابق اعتزاله كرة القدم.

أندرس إنييستا النادي : معتزل

وكشف لاعب الوسط عن الأمر من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X.

وكان اللاعب البالغ من العمر 40 عاما قد كشف من قبل أنه سيعلن عن قراره النهائي يوم 8 من الشهر الجاري إلا أنه قرر قبلها بيوم إعلان اعتزاله.

ويلقب إنييستا بالرسام نظرا لما يقدمه عندما يستحوذ على الكرة سواء بمراوغاته الرائعة أو تمريراته الدقيقة.

El Juego Continúa ❤️⚽️ 8️⃣🔟2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 7, 2024

وبدأ أسطورة كرة القدم الإسبانية مشواره مع كرة القدم بالفريق الأول لبرشلونة في عام 2002واستمر لمدة 16 عاما برفقته حتى رحل عام 2018.

وخلال مشواره مع النادي الإسباني شارك إنييستا في 647 مباراة وسجل 57 هدفا وصنع 135.

وتوج إنييستا مع برشلونة بـ 32 لقبا بواقع 4 دوري أبطال أوروبا و9 دوري إسباني و3 كأس عالم للأندية و6 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الأوروبي و7 كأس السوبر الأوروبي.

بعد الرحيل عن برشلونة انتقل إنييستا إلى فيسيل كوبي الياباني.

ولمدة 5 سنوات في اليابان لعب إنييستا 134 مباراة ونجح في تسجيل 26 هدفا وصنع 25.

وتوج النجم الإسباني برفقة فيسيل كوبي بالدوري الياباني وكأس اليابان وكأس السوبر الياباني.

وقضى إنييستا موسمه الأخير مع فريق الإمارات ولعب خلاله 23 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

مسيرة إنييستا الأسطورية امتدت لمنتخب إسبانيا والذي شارك برفقته في 131 مباراة دولية وسجل 14 هدفا وصنع 30 آخرين.

وتوج إنييستا مع إسبانيا ببطولة اليورو مرتين في عامي 2008 و2012، كما توج بكأس العالم 2010 وسجل هدف الفوز لإسبانيا على هولندا بالنهائي.

وأنهي إنييستا مسيرته متوجا بإجمالي 38 لقبا برفقة الأندية والمنتخب ليكون ضمن أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

وحصل إنييستا على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعام 2012.