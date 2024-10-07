أنهى الرسام لوحته.. إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

إنييستا - إسبانيا

أعلن أندريس إنييستا لاعب برشلونة والإمارات السابق اعتزاله كرة القدم.

أندرس إنييستا

النادي : معتزل

وكشف لاعب الوسط عن الأمر من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X.

وكان اللاعب البالغ من العمر 40 عاما قد كشف من قبل أنه سيعلن عن قراره النهائي يوم 8 من الشهر الجاري إلا أنه قرر قبلها بيوم إعلان اعتزاله.

أخبار متعلقة:
ريليفو: إنييستا قرر اعتزال كرة القدم إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان ليكون مميزا إنييستا متهم بالتهرب من الضرائب رغم رحيله منذ 3 أشهر.. إنييستا يتوج بالدوري الياباني

ويلقب إنييستا بالرسام نظرا لما يقدمه عندما يستحوذ على الكرة سواء بمراوغاته الرائعة أو تمريراته الدقيقة.

وبدأ أسطورة كرة القدم الإسبانية مشواره مع كرة القدم بالفريق الأول لبرشلونة في عام 2002واستمر لمدة 16 عاما برفقته حتى رحل عام 2018.

وخلال مشواره مع النادي الإسباني شارك إنييستا في 647 مباراة وسجل 57 هدفا وصنع 135.

وتوج إنييستا مع برشلونة بـ 32 لقبا بواقع 4 دوري أبطال أوروبا و9 دوري إسباني و3 كأس عالم للأندية و6 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الأوروبي و7 كأس السوبر الأوروبي.

بعد الرحيل عن برشلونة انتقل إنييستا إلى فيسيل كوبي الياباني.

ولمدة 5 سنوات في اليابان لعب إنييستا 134 مباراة ونجح في تسجيل 26 هدفا وصنع 25.

وتوج النجم الإسباني برفقة فيسيل كوبي بالدوري الياباني وكأس اليابان وكأس السوبر الياباني.

وقضى إنييستا موسمه الأخير مع فريق الإمارات ولعب خلاله 23 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

مسيرة إنييستا الأسطورية امتدت لمنتخب إسبانيا والذي شارك برفقته في 131 مباراة دولية وسجل 14 هدفا وصنع 30 آخرين.

وتوج إنييستا مع إسبانيا ببطولة اليورو مرتين في عامي 2008 و2012، كما توج بكأس العالم 2010 وسجل هدف الفوز لإسبانيا على هولندا بالنهائي.

وأنهي إنييستا مسيرته متوجا بإجمالي 38 لقبا برفقة الأندية والمنتخب ليكون ضمن أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

وحصل إنييستا على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعام 2012.

أندريس إنييستا الدوري الإسباني برشلونة الإمارات إسبانيا
نرشح لكم
المزيد من الصواريخ.. أستون فيلا يجدد عقد جون دوران ديشامب يكشف سبب استبعاد مبابي من قائمة فرنسا رغم عودته من الإصابة توتو سبورت: إصابة زاباتا بقطع في الرباط الصليبي.. وبالوتيلي أحد المرشحين لتعويضه ليفاندوفسكي عن مواجهة رونالدو: أدرك ما حققه في تاريخ الكرة ولكن الخطيب يسافر اليونان لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية "لن أقبل تدخلاتهم".. ماكيليلي يهاجم إدارة ناديه بعد رحيله بايرن ميونيخ يعلن غياب ثنائي فرنسا وموقف هاري كين جارناتشو: أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين
أخر الأخبار
المزيد من الصواريخ.. أستون فيلا يجدد عقد جون دوران 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديشامب يكشف سبب استبعاد مبابي من قائمة فرنسا رغم عودته من الإصابة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
توتو سبورت: إصابة زاباتا بقطع في الرباط الصليبي.. وبالوتيلي أحد المرشحين لتعويضه 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي عن مواجهة رونالدو: أدرك ما حققه في تاريخ الكرة ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
الخطيب يسافر اليونان لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية ساعة | الكرة المصرية
"لن أقبل تدخلاتهم".. ماكيليلي يهاجم إدارة ناديه بعد رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - تواجد أوباما وأوجولا.. وغياب الكرتي عن معسكر تركيا ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين – أوتو يمنح الترسانة فوزا غاليا على منتخب السويس 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك