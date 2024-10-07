دوري المحترفين - بلدية المحلة يفوز على الداخلية.. وانتصار كبير لأبو قير للأسمدة

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 18:09

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى لدوري المحترفين المصري.

وانتهت حتى الآن 4 مباريات أقيمت عصر اليوم الإثنين.

وفاز بلدية المحلة على الداخلية بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت بين فريقين هبطا من الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

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وسجل أحمد الشامي هدف بلدية المحلة الوحيد في المباراة.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز وادي دجلة خارج ملعبه على طنطا بهدف دون مقابل.

أكرم عبد ربه كان مسجل الهدف الوحيد لوادي دجلة بالدقيقة 50 من عمر المباراة.

وتعادل وي مع بروكسي بهدف لكل فريق على استاد السلام.

تقدم وي في الدقيقة 40 عن طريق محمد شاهين، قبل أن يتعادل عمار شرف الدين لبروكسي في الدقيقة 51.

وحقق أبو قير للأسمدة فوزا كبيرا على المنصورة بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد الإسكندرية.

تقدم أبو قير سريعا في الدقيقة السابعة عن طريق موباتشو.

وعزز أحمد فايز تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 30.

وأنهى أبو قير الشوط الأول بتسجيل هدف ثالث عن طريق عمر إبراهيم.

وتقام مباراة أخيرة بدوري المحترفين حاليا بين الترسانة ومنتخب السويس على ملعب الأول في ختام مباريات اليوم.

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