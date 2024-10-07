الحظ السيء يرافقه.. استبعاد كوبمينيرز من قائمة هولندا

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

تيون كوبمينيرز

استبعد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، تيون كوبمينيرز لاعب يوفنتوس من القائمة المستدعاه للطواحين.

وأعلن منتخب هولندا استبعاد كوبمينيرز بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة فريقه في مباراة كالياري.

وقرر منتخب الطواحين استدعاء جوس تيل لاعب بي إس في أيندهوفن بدلا منه.

أخبار متعلقة:
دوري الأمم الأوروبية - هدف تاريخي في تعادل هولندا وألمانيا.. وليلة استثنائية لـ كين مع إنجلترا كومان يشرح الفارق بين موقف ديباي وبيرخفاين للانضمام لـ هولندا كومان ينتقد انتقال بيرخفاين للدوري السعودي.. ويغلق باب منتخب هولندا في وجهه دالي بليند يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص هولندا

ويرافق الحظ السيء لاعب الوسط، إذ هذه ليست المرة الأولى التي يتم ضمه لمنتخب هولندا ثم يستبعد بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لنفس الموقف عندما ضمه كومان لقائمة المنتخب لخوض منافسات بطولة يورو 2024 لكنه أصيب مع أتالانتا ولذلك استبعد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب هولندا منافسه المجر وألمانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد رفقة هولندا كل من ألمانيا والمجر والبوسنة والهرسك.

ويتصدر منتخب ألمانيا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بالتساوي مع هولندا الوصيف.

بينما يأتي منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث بنقطة واحدة وهو نفس رصيد المجر المتذيل.

ولعب كوبماينرز مع يوفنتوس في الموسم الحالي 7 مباريات بمجموع دقائق 540 دقيقة.

وسجل لاعب أتالانتا السابق هدفا دون أن يصنع مطلقا.

وانضم كوبمينيرز إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتالانتا مقابل 54 مليون يورو.

هولندا كوبمينيرز يوفنتوس رونالد كومان
نرشح لكم
المزيد من الصواريخ.. أستون فيلا يجدد عقد جون دوران ديشامب يكشف سبب استبعاد مبابي من قائمة فرنسا رغم عودته من الإصابة توتو سبورت: إصابة زاباتا بقطع في الرباط الصليبي.. وبالوتيلي أحد المرشحين لتعويضه ليفاندوفسكي عن مواجهة رونالدو: أدرك ما حققه في تاريخ الكرة ولكن الخطيب يسافر اليونان لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية "لن أقبل تدخلاتهم".. ماكيليلي يهاجم إدارة ناديه بعد رحيله بايرن ميونيخ يعلن غياب ثنائي فرنسا وموقف هاري كين جارناتشو: أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين
أخر الأخبار
المزيد من الصواريخ.. أستون فيلا يجدد عقد جون دوران 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديشامب يكشف سبب استبعاد مبابي من قائمة فرنسا رغم عودته من الإصابة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
توتو سبورت: إصابة زاباتا بقطع في الرباط الصليبي.. وبالوتيلي أحد المرشحين لتعويضه 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي عن مواجهة رونالدو: أدرك ما حققه في تاريخ الكرة ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
الخطيب يسافر اليونان لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية ساعة | الكرة المصرية
"لن أقبل تدخلاتهم".. ماكيليلي يهاجم إدارة ناديه بعد رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - تواجد أوباما وأوجولا.. وغياب الكرتي عن معسكر تركيا ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين – أوتو يمنح الترسانة فوزا غاليا على منتخب السويس 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك