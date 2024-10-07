الحظ السيء يرافقه.. استبعاد كوبمينيرز من قائمة هولندا

استبعد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، تيون كوبمينيرز لاعب يوفنتوس من القائمة المستدعاه للطواحين.

وأعلن منتخب هولندا استبعاد كوبمينيرز بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة فريقه في مباراة كالياري.

وقرر منتخب الطواحين استدعاء جوس تيل لاعب بي إس في أيندهوفن بدلا منه.

ويرافق الحظ السيء لاعب الوسط، إذ هذه ليست المرة الأولى التي يتم ضمه لمنتخب هولندا ثم يستبعد بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لنفس الموقف عندما ضمه كومان لقائمة المنتخب لخوض منافسات بطولة يورو 2024 لكنه أصيب مع أتالانتا ولذلك استبعد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب هولندا منافسه المجر وألمانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد رفقة هولندا كل من ألمانيا والمجر والبوسنة والهرسك.

ويتصدر منتخب ألمانيا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بالتساوي مع هولندا الوصيف.

بينما يأتي منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث بنقطة واحدة وهو نفس رصيد المجر المتذيل.

ولعب كوبماينرز مع يوفنتوس في الموسم الحالي 7 مباريات بمجموع دقائق 540 دقيقة.

وسجل لاعب أتالانتا السابق هدفا دون أن يصنع مطلقا.

وانضم كوبمينيرز إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتالانتا مقابل 54 مليون يورو.