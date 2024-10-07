مران الزمالك - الونش يشارك في جزء بالكرة.. وغياب الجزيري

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

الزمالك - عمر جابر - نبيل عماد - حمزة المثلوثي

استأنف الزمالك مرانه اليومي على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي بميت عقبة.

وشهد المران مشاركة محمود حمدي "الونش" بشكل جزئي في تدريبات الكرة قبل خوض برنامج تأهيلي منفرد لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال 4 أو 6 أسابيع.

وخاض محمود بنتايك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش المران بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

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وغاب سيف الدين الجزيري عن المران بسبب سفره إلى تونس للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وأدى محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية على هامش المران في إطار برنامج التعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخاض الفريق تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران قبل تقسيمه إلى مجموعتين لخوض تدريبات خفيفة بالكرة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري برفقة كل من بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك قد توج بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الزمالك محمود حمدي الونش سيف الدين الجزيري
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