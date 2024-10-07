رغم تصريحات ثروت سويلم.. رابطة الأندية تنفي عدم إجراء قرعة لـ الدوري

نفت رابطة الأندية عبر المركز الإعلامي ما يثار بشأن عدم إجراء قرعة لمسابقة الدوري.

وكان ثروت سويلم عضو رابطة الأندية قد صرح في تصريحات تليفزيونية بالعمل على إنهاء جدول الدوري ثم عقد مؤتمر صحفي لإعلان الجدول.

وأشار ثروت سويلم إلى أن نظام الدوري الجديد لا يسمح بإقامة قرعة.

وكشف المركز الإعلامي لرابطة الأندية: "لا صحة لعدم إجراء قرعة الدوري المصري للموسم الجديد".

وتابع "وسيتم إجراء القرعة قبل بداية الموسم بـ 10 أيام".

واستقرت رابطة الأندية المصرية على إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل جديد.

ولن يقام الدوري بالشكل الطبيعي من دورين بين الـ 18 فريقا في الدوري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية عن قرارات اجتماعها مع أندية الدوري كالآتي:

- التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.

- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

- كل مجموعة ستضم 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34 جولة.

- يهبط فريقان لدوري المحترفين بدلا من 3.

- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل 2025 - 2026.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.

وكان قد تم تأجيل أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب إلى ديسمبر بدلا من إقامتها في الصيف.