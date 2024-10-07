الإصابة تبعد مدافع فرانكفورت عن قائمة ألمانيا

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 16:34

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

استبعد روبن كوخ مدافع آينتراخت فرانكفورت من قائمة منتخب ألمانيا في التوقف الدولي الحالي.

وأصيب قائد فرانكفورت خلال مباراة بايرن ميونيخ ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وأفاد نادي فرانكفورت في بيان يوم الاثنين: "لن ينضم كوخ لصفوف المنتخب الألماني بسبب إصابة في الورك".

وقرر يوليان ناجلزمان مدرب المانشافت استدعاء كيفن شادي مهاجم برينتفورد بدلا من كوخ.

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وكان منتخب ألمانيا قد أعلن يوم الأحد استبعاد كاي هافيرتز مهاجم أرسنال من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

وشارك هافيرتز في مباراة فريقه ضد ساوثامبتون كاملة يوم السبت وسجل هدفا.

وأفاد المنتخب الألماني في بيان يوم الأحد: "سيغيب كاي هافيرتز عن المباريات الدولية المقبلة ضد البوسنة وهولندا بسبب مشاكل في الركبة".

وأضاف البيان "لقد قرر المدرب يوليان ناجلزمان استدعاء جوناثان بوركاردت بدلا من هافيرتز".

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ويلعب منتخب ألمانيا أمام البوسنة يوم 11 أكتوبر الجاري، ثم يواجه هولندا يوم 14 من الشهر ذاته ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة عودة مهاجم بايرن ميونيخ سيرج جنابري، ومدافع ريال مدريد الإسباني أنطونيو روديجر.

وجاءت قائمة ألمانيا لمباراتي البوسنة والهرسك وهولندا التي أعلنها ناجلزمان كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - يانيس بلاسفيتش (سالزبورج).

الدفاع: فالديمار أنتون (شتوتجارت) - بنجامين هنريكس (لايبزيج) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت) - ماكسيمليان ميتيلستاد (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج)أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شولتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: روبرت أندريخ (باير ليفركوزن) - كريس فوريخ (شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) - ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ) - أنجيلو ستيلر (شتوتجارت).

الهجوم: كاي هافيرتز (أرسنال) - دينيس أونداف (شتوتجارت) - سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) - تيم كلينديست (بوروسيا مونشنجلادباخ).

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