القناة يعيد ثنائي الإسماعيلي المعار لدعمه بعد إيقاف القيد

أعلن نادي القناة إنهاء إعارة علي الملواني وعمر السعيد، لاعبي الفريق القادمين من الإسماعيلي دعما للدراويش بعد عقوبة فيفا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الإسماعيلي عن قيد الصفقات الجديدة حتى نهاية الموسم المقبل، سواء في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك الشتوية في يناير 2025.

وذكر القناة في بيان رسمي نشر عبر صفحته الرسمية: "قرر مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم، إعادة اثنان من الصفقات الجديدة التي كان من المقرر لها أن تنضم لقائمة الفريق إلى نادي الإسماعيلي مرة أخرى".

وأكمل البيان: "يأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية والروح التعاونية بين الناديين الشقيقين باعتبارهما صرحين رياضيين كبيرين يمثلان محافظة الإسماعيلية، بعدما منع فيفا النادي الإسماعيلي من قيد صفقات جديدة طوال الموسم المقبل".

وتعاقد القناة مع لاعبي الإسماعيلي علي الملواني وعمر السعيد، لتدعيم صفوف الفريق.وشارك اللاعبان خلال الفترة التحضيرية للفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، قبل إعلان إنهاء إعارتهما دعما للإسماعيلي في أزمته.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي، تعيين حمد إبراهيم مديرًا فنيا للفريق، بعد فترة من التخبط والخلاف داخل مجلس الإدارة حول اسم المدرب القادم.

وعلم FilGoal.com أن عقوبة إيقاف القيد للدراويش هي عقوبة انضباطية لابد من تنفيذها، وليست مرتبطة بدفع قيمة غرامة مالية أو تسوية مستحقات لاعب.

وسبق أن تقدم الإسماعيلي بطلب لإيقاف تنفيذ حكم المنع من القيد وتأجيله، خاصة في ظل محاولات النادي المستمرة في الفترة الأخيرة لتوفيق أوضاعه، ومستندا على عدم وصول قضية التونسي فراس شواط إلى المحكمة الرياضية الدولية. (طالع التفاصيل)

وبذلك أصبح الإسماعيلي موقوفا عن قيد الصفقات للموسم المقبل، بعدما استطاع النادي حل أزمة القيد في يناير الماضي وقيد مجموعة من الصفقات الجديدة آنذاك.