بعد صدام الكونفدرالية - تاريخ المواجهات "المصرية- المصرية" في بطولات إفريقيا

أوقعت قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فريقين مصريين في مجموعة واحدة.

وتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة إلى جانب أنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ولا تُجنب القرعة مواجهتين من نفس البلد خلال دور المجموعات.

وتكررت المواجهات المصرية - المصرية في البطولات الإفريقية سواء في النسخ الحديثة أو القديمة لـ دوري الأبطال أو الكونفدرالية الإفريقية أو السوبر الإفريقي.

والتقت الفرق المصرية 22 مرة سابقة:

* حقبة المقاولون:

بداية المواجهات المصرية كانت بين الأهلي والمقاولون العرب في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية 1984، وفاز الأهلي بأفضلية الهدف خارج الأرض بالتعادل سلبيا وإيجابيا 1-1.

والتقى الزمالك أمام المقاولون في بطولة السوبر الإفريقي 1997، وحقق الأبيض الفوز 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا دون أهداف.

* مواجهات الأهلي والزمالك:

التقى الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 1994 وفاز الزمالك بهدف نظيف سجله أيمن منصور.

التقى الأهلي والزمالك في 4 نسخ بدوري الأبطال:

عام 2005، حقق الأهلي الفوز ذهابا وإيابا بنتيجتي (2-1) و(2-0)، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يحقق الأحمر اللقب في النهاية بالفوز على النجم الساحلي.

عام 2008، حقق الأهلي الفوز 2-1، وتعادل الفريقان 2-2، في دور المجموعات (دور الـ8)، وتأهل الأهلي متصدرا للمجموعة وودع الزمالك البطولة باحتلاله المركز الرابع.

وتوج الأهلي ببطولة 2008 على حساب القطن الكاميروني في المباراة النهائية.

عام 2012، التقى الأهلي والزمالك مجددًا في دور المجموعات (دور الـ8)، فاز الأهلي بهدف لمحمد أبو تريكة، وتعادل الفريقان 1-1، ووتأهل الأهلي متصدرا للمجموعة وودع الزمالك البطولة باحتلاله المركز الرابع.

وتوج الأهلي باللقب على حساب الترجي التونسي.

عام 2013، عاد قطبي الكرة المصرية للالتقاء مجددًا في دوري الأبطال بدور المجموعات (دور الـ8)، وتعادلا 1-1، وفاز الأهلي 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة.

وتأهل الأهلي كمتصدر للمجموعة، فيما ودع الزمالك البطولة بعد احتلاله المركز الثالث.

وتوج الأهلي باللقب على حساب أورلاندو بايرتس في المباراة النهائية.

* الإسماعيلي 2010:

شارك الإسماعيلي في بطولة دوري الأبطال 2010، وتأهل لدور المجموعات (دور الـ8) ليقع مع الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري وهارتلاند النيجيري في المجموعة الثانية.

حقق الأهلي الفوز 2-1 على ستاد القاهرة، وفاز الإسماعيلي إيابا في ستاد الإسماعيلية 4-2.

وتأهل الأهلي كوصيف للمجموعة برصيد 8 نقاط، فيما ودع الإسماعيلي البطولة بـ6 نقاط في المركز الثالث.

* نهائي القرن

التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 في غياب الجماهير على ستاد القاهرة، ليفوز الأهلي بنتيجة 2-1، ويتوج باللقب التاسع.

بيراميدز والمصري

في بطولة الكونفدرالية 2020، وقع بيراميدز والمصري في المجموعة الأولى، ونجح الفريقان في التأهل وعبور المجموعة باحتلال المركزين الأول والثاني.

بيراميدز احتل الصدارة برصيد 15 نقطة، يليه المصري بـ10 نقاط.

فاز بيراميدز على حساب المصري 2-1، وكرر بيراميدز فوزه بهدفين نظيفين إيابا على ستاد الدفاع الجوي.

* حقبة فيوتشر "مودرن سبورت حاليا":

وقع فيوتشر بدور المجموعات (دور الـ16) في مجموعة واحدة بصحبة بيراميدز في بطولة الكونفدرالية 2022 - 2023، إلى جانب الجيش الملكي المغربي، وأسكو كارا التوجولي.

تأهل بيراميدز إلى جانب الجيش الملكي، فيما ودع فيوتشر البطولة بعد حلوله في ذيل المجموعة بـ4 نقاط.

وودع بيراميدز البطولة من الدور ربع النهائي مارومو جالانتس الجنوب إفريقي بالخسارة 2-1 في مجموع المباراتين.

وعاد فيوتشر للمشاركة إفريقيا وواجه الزمالك في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية النسخة السابقة 2023 - 2024.

حقق الزمالك الفوز 2-1 ذهابا، وتعادلا إيابا 1-1 ليتأهل الزمالك لنصف النهائي.

ونجح الزمالك في تحقيق اللقب على حساب نهضة بركان في المباراة النهائية بالفوز 1-0 في القاهرة، مستفيدا من الهدف خارج الأرض بعد الخسارة ذهابا 2-1.

* السوبر الإفريقي

وعاد الأهلي والزمالك للالتقاء عام 2024 في السوبر الإفريقي، وفاز الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.

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وأوقعت القرعة نادي الزمالك حامل اللقب، في مواجهة المصري، وإلى جانبهما إنيمبا النيجيري، في بطولة الكونفدرالية 2024 - 2025.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - أنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.

إنيمبا النيجيري الذي تواجد في المستوى الثالث توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2003، و2004، وكذلك كأس السوبر الإفريقي في نفس العامين.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.