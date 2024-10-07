برشلونة يوضح إصابة فيران توريس

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

فيران توريس

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه فيران توريس.

أصيب توريس في الدقائق الأولى من لقاء ديبورتيفو ألافيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فيران توريس في عضلات الفخذ الأيمن".

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وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أن مدة غيابه توريس قد تمتد لمدة شهر.

وخرج فيران توريس من أرض الملعب في أول دقائق المباراة متأثرا بإصابة عضلية وعوضه إريك جارسيا.

وقاد هاتريك روبرت ليفاندوفكسي فريقه برشلونة للفوز على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-0 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ولأول مرة يحقق برشلونة 24 نقطة في الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات منذ موسم 2017-18 والذي حقق خلاله لقب المسابقة.

وأصبح ليفا رابع لاعب يسجل أسرع هاتريك بعد مرور 32 دقيقة خلال مباراة، بعد صامويل إيتو (24 دقيقة) وخوستو تاخيدا (28 دقيقة) وليونيل ميسي (30 دقيقة).

وبات البولندي أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 12 هدفا متفوقا على إرلينج هالاند.

وابتعد برشلونة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد برصيد 24 نقطة.

فيما تكبد ألافيس الخسارة الثالثة له على التوالي وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

فيران توريس برشلونة
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