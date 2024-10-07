أحمد فتحي: التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2013 الأقرب لقلبي لـ3 أسباب

كشف أحمد فتحي نجم النادي الأهلي السابق والمعتزل مؤخرًا، عن أقرب البطولات الإفريقية إلى قلبه.

أحمد فتحي النادي : معتزل الأهلي

وتوج فتحي 4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا أعوام 2008، و2012، و2013، و2020، مع النادي الأهلي.

وقال فتحي في تصريحات على هامش قرعة دوري أبطال إفريقيا: "لن أنسي بطولة 2013 مع الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي".

وأوضح لاعب الأهلي السابق أسباب حبه لتلك البطولة: "كنت ألعب في مركزي المحبب وسط الملعب، وخضت مباراتين بشكل جيد، وصنعت هدفا لأحمد عبد الظاهر في المباراة النهائية، بالإضافة إلى أن المباراة كانت يوم عيد ميلادي 10 نوفمبر".

وحقق الأهلي بطولته الثامنة بدوري الأبطال عام 2013 على حساب أورلاندو بايرتس بالتعادل ذهابا 1-1، قبل الفوز إيابا على ستاد المقاولون العرب بهدفين نظيفين سجلهما محمد أبو تريكة، وأحمد عبد الظاهر.

وتحدث فتحي الذي يشارك في سحب قرعة دوري الأبطال، عن مميزات وإيجابيات البطولة الإفريقية: "بطولة دوري الأبطال تبرز مواهب جديدة للكرة الإفريقية، ومن خلالها يستطيع اللاعبون الاحتراف للخارج، وتساهم في إنتاج منتخبات قوية أيضا".

ويشارك فريقان من مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وهما الأهلي وبيراميدز.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب دوري الأبطال بـ12 لقبا، يليه الزمالك بـ5 ألقاب متساويا مع مازيمبي الكونغولي، فيما توج النادي الإسماعيلي ببطولة وحيدة عام 1969.