إداري الزمالك يتحدث عن إيجابيات مواجهة المصري في الكونفدرالية والفوز بالسوبر

كشف عمرو أبو العز المدير الإداري بنادي الزمالك، عن إيجابيات الوقوع مع المصري في مجموعة واحدة بقرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ووقع الزمالك مع المصري وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي في المجموعة الرابعة (طالع قرعة الكونفدرالية).

وقال أبو العز في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب مراسم القرعة: "سنلعب 4 مباريات في مصر ومباراتين فقط في الخارج بدور المجموعات وبالتالي سيمثل ذلك راحة للفريق".

ورشح إداري الزمالك، فريقه والمصري ليتأهلا عن المجموعة الرابعة من الكونفدرالية إلى ربع النهائي.

واستدرك: "الفرق المغمورة تمثل خطرًا، لأنه ليس لديك أي معلومات عن تلك الفرق".

وعن تأثير الفوز بالسوبر، قال أبو العز: "الفوز بالسوبر كان له أثر إيجابي على الفريق سيساهم في خلق الدوافع للاعبين لتحقيق الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي.".

وحقق الزمالك بطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 5-3.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.