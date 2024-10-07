تقييم مرموش أمام بايرن من الصحف الألمانية

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 13:07

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونيخ

نجح عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت في هز شباك بايرن ميونيخ مرتين وواصل تألقه في الدوري الألماني، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الألمانية.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

أخبار متعلقة:
مرموش يكشف سر أهدافه أمام بايرن.. ويشكر حارس فرانكفورت مرموش أفضل لاعب بالجولة السادسة من الدوري الألماني وكيل مرموش يوضح حقيقة عروض كبار إنجلترا.. وسبب رفض فرانكفورت عرض نوتنجهام المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: مرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي

الصحف الألمانية وضعت تقييما لكل لاعب من فرانكفورت أمام بايرن حسب الدرجات من 5 إلى 1، من الأدنى إلى الأعلى.

صحيفة بيلد قيمت أداء مرموش بأعلى درجة، وكان الأفضل بين لاعبي الفريقين.

Image

كما تكرر الأمر ذاته في تقييم صحيفة كيكر، التي اختارته كأفضل لاعب في الجولة ككل، وليس المباراة فحسب.

Image

وبدأ نجم شتوتجارت السابق موسمه الثاني بقميص فرانكفورت الذي انضم له قادما من فولفسبورج في صيف 2023.

في 50 مباراة شارك بها مع فرانكفورت في مختلف المسابقات سجل مرموش 26 هدفا وصنع 12.

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني.

إذ يحتل صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت بايرن ميونيخ
نرشح لكم
كومباني يسهب في الإشادة بـ مرموش مرموش يكشف سر أهدافه أمام بايرن.. ويشكر حارس فرانكفورت مرموش أفضل لاعب بالجولة السادسة من الدوري الألماني كريم حامد لـ في الجول: حصلت على تحية الحاضرين عقب صناعة هدف.. وميكالي يتابعني وكيل مرموش يوضح حقيقة عروض كبار إنجلترا.. وسبب رفض فرانكفورت عرض نوتنجهام دون مشاركة عبد المنعم.. نيس يتعادل مع باريس سان جيرمان لصالح موناكو المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: مرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي مرموش: بدون عمل الفريق بأكمله لم أكن سأسجل الأهداف
أخر الأخبار
أحمد فتحي: التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2013 الأقرب لقلبي لـ3 أسباب 4 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - المصري: مواجهة الزمالك راحة من السفر ولكن.. وجديد موقف الملعب 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
كومباني يسهب في الإشادة بـ مرموش 31 دقيقة | المحترفون
إداري الزمالك يتحدث عن إيجابيات مواجهة المصري في الكونفدرالية والفوز بالسوبر 34 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 55 دقيقة | الكرة المصرية
تقييم مرموش أمام بايرن من الصحف الألمانية ساعة | المحترفون
مباشر قرعة أبطال إفريقيا - انتهاء التصنيف الرابع ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف تفاصيل مشاركة الخطيب ومرتجي باجتماع رابطة الأندية الأوروبية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا