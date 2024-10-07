تقييم مرموش أمام بايرن من الصحف الألمانية

نجح عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت في هز شباك بايرن ميونيخ مرتين وواصل تألقه في الدوري الألماني، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الألمانية.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

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الصحف الألمانية وضعت تقييما لكل لاعب من فرانكفورت أمام بايرن حسب الدرجات من 5 إلى 1، من الأدنى إلى الأعلى.

صحيفة بيلد قيمت أداء مرموش بأعلى درجة، وكان الأفضل بين لاعبي الفريقين.

كما تكرر الأمر ذاته في تقييم صحيفة كيكر، التي اختارته كأفضل لاعب في الجولة ككل، وليس المباراة فحسب.

وبدأ نجم شتوتجارت السابق موسمه الثاني بقميص فرانكفورت الذي انضم له قادما من فولفسبورج في صيف 2023.

في 50 مباراة شارك بها مع فرانكفورت في مختلف المسابقات سجل مرموش 26 هدفا وصنع 12.

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني.

إذ يحتل صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.