أحمد مسعود يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أعلن أحمد مسعود حارس مرمى فريق الجونة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد مسعود النادي : الجونة الجونة

وكان مسعود قد انضم إلى صفوف الجونة قبل انطلاق الموسم الماضي.

وكتب مسعود عبر حسابه الرسمي: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مادام أن الله كتب فأن القلب قد ثبت".

وتابع "إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، الحمد لله على كل حال راض كل الرضا".

واختتم مسعود "بإذن الله سأعود أقوى وأفضل من الأول".

ولعب مسعود -32 عاما- 16 مباراة مع فريق الجونة خلال الموسم الماضي.

وسبق لمسعود اللعب مع أندية المصري ومصر للمقاصة وطلائع الجيش وتليفونات بني سويف والجونة.

ويرتبط مسعود بتعاقد مع الجونة حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر إقامة قرعة الدوري المصري خلال الشهر الجاري على أن ينتهي بنهاية أكتوبر.

وأنهى الجونة الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.