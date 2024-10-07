أحمد مسعود يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 12:26

كتب : عمرو نبيل

أحمد مسعود - الجونة

أعلن أحمد مسعود حارس مرمى فريق الجونة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد مسعود

النادي : الجونة

الجونة

وكان مسعود قد انضم إلى صفوف الجونة قبل انطلاق الموسم الماضي.

وكتب مسعود عبر حسابه الرسمي: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مادام أن الله كتب فأن القلب قد ثبت".

أخبار متعلقة:
تشكيل الجونة - مسعود يتواجد في حراسة المرمى.. وإيتوجا يقود الهجوم ضد الأهلي مسعود: لعبنا ضد الأهلي بهدف الفوز.. ومحمود: حاولنا الاستفادة من جبهة الشحات خبر في الجول – الجونة يحصل على توقيع أحمد مسعود أحمد مسعود يعلن عبر في الجول الانضمام لـ طلائع الجيش

وتابع "إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، الحمد لله على كل حال راض كل الرضا".

واختتم مسعود "بإذن الله سأعود أقوى وأفضل من الأول".

ولعب مسعود -32 عاما- 16 مباراة مع فريق الجونة خلال الموسم الماضي.

وسبق لمسعود اللعب مع أندية المصري ومصر للمقاصة وطلائع الجيش وتليفونات بني سويف والجونة.

ويرتبط مسعود بتعاقد مع الجونة حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر إقامة قرعة الدوري المصري خلال الشهر الجاري على أن ينتهي بنهاية أكتوبر.

وأنهى الجونة الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

الدوري المصري أحمد مسعود الجونة
نرشح لكم
رغم تصريحات ثروت سويلم.. رابطة الأندية تنفي عدم إجراء قرعة لـ الدوري القناة يعيد ثنائي الإسماعيلي المعار لدعمه بعد إيقاف القيد خبر في الجول - المصري يتجه لرفض عرض بيراميدز لضم جاد في الجول يكشف تفاصيل مشاركة الخطيب ومرتجي باجتماع رابطة الأندية الأوروبية وليد سليمان: رسالة جوزيه لي كانت نقطة تحول.. والموقف من إمام عاشور الرمادي: لن نستبعد قندوسي من السوبر.. وطلبت ضم لاعب الأهلي "كانت من أنظف الصفقات".. رئيس وفاق سطيف يتحدث عن انتقال قندوسي لـ الأهلي مانويل جوزيه يكشف أسباب الاعتزال المبكر.. وخلاف مع إدارة الأهلي بسبب فلافيو
أخر الأخبار
منافس الزمالك - مدرب بلاك بولز لـ في الجول: مبارياتنا لن تكون سهلة.. وتأسسنا قبل 7 سنوات 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
رغم تصريحات ثروت سويلم.. رابطة الأندية تنفي عدم إجراء قرعة لـ الدوري 44 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد جارناتشو من منتخب الأرجنتين 45 دقيقة | أمريكا
الإصابة تبعد مدافع فرانكفورت عن قائمة ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
القناة يعيد ثنائي الإسماعيلي المعار لدعمه بعد إيقاف القيد ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - المصري يتجه لرفض عرض بيراميدز لضم جاد ساعة | الدوري المصري
صراع سعودي إماراتي على رينار ساعة | الوطن العربي
الكونفدرالية - علي ماهر يكشف لـ في الجول سبب قوة المجموعة.. ومواجهة الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا