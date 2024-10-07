الرمادي: لن نستبعد قندوسي من السوبر.. وطلبت ضم لاعب الأهلي

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 12:13

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، بقاء الجزائري أحمد قندوسي في صفوفه، وخوضه بطولة السوبر المصري.

وأعلن النادي الأهلي عرض أحمد قندوسي للبيع نظرا لما بدر منه بعدما انتهت التحقيقات بخصوص تصريحاته إلى عدم وجود مخالفة.

وقال الرمادي: "أحتاج أحمد قندوسي وأرغب في استمراره مع سيراميكا".

أخبار متعلقة:
"كانت من أنظف الصفقات".. رئيس وفاق سطيف يتحدث عن انتقال قندوسي لـ الأهلي الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات وكيله: أدعم قندوسي في تصريحاته.. ولماذا يتواجد اسم وكلاء أخرين في الشكوى ضده

ويلعب قندوسي على سبيل الإعارة مع سيراميكا كليوباترا للموسم الثاني على التوالي.

وأكمل: "خطأ قندوسي لا يستدعي استبعاده فنيا من خوض السوبر والأهلي بنفسه سيرغب في خوضه بطولة السوبر حتى وإن كان قد عرضه للبيع".

ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام النادي الأهلي يوم الأحد 20 أكتوبر في بطولة كأس السوبر، فيما تقامي مباراتي تحديد المركز الثالث ونهائي السوبر يوم 24 أكتوبر.

وأضاف المدير الفني لسيراميكا: "لم أشغل بالي بالبحث عن تفاصيل تصريحات أحمد قندوسي، ولم نبحث الموضوع لأننا لا نعلم ملابساته، وأعتقد أن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي حقق في الأمر وأصدر النادي قراره".

وأثنى مدرب سيراميكا على لاعبه: "قندوسي يحب الأهلي ورفض الاحتفال حين سجل هدفا في شباكه، ومن المستحيل أن يُعادي النادي الأهلي، اللاعب عرض وجهة نظر قد تكون خطأ، ولن يكون لنا دور إلا إذا شعرنا أن اللاعب أخطأ في أي طرف"، مضيفا: "حتى وإن أدان قندوسي بتصريحاته أشخاص، فذلك لا يمس كيان الأهلي، فالشخص لا يمثل النادي".

كما كشف أيمن الرمادي عن طلبه ضم كريم الدبيس ظهير أيمن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية: "طلبنا ضم الدبيس ولكن الأهلي أبلغنا برغبة كولر في بقائه".

ماذا حدث؟

صرّح أحمد قندوسي عبر أون تايم سبورتس 2: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ70 %، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

بعد ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به.

وكتب زين الدين بلعيد عبر حسابه على إنستجرام

"كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور.

النادي الأهلي لم يفرض عليّ أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني.

المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم.

عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوربا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع.

بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم".

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

سيراميكا الأهلي أيمن الرمادي أحمد قندوسي زين الدين بلعيد السوبر المصري
نرشح لكم
منافس الزمالك - مدرب بلاك بولز لـ في الجول: مبارياتنا لن تكون سهلة.. وتأسسنا قبل 7 سنوات رغم تصريحات ثروت سويلم.. رابطة الأندية تنفي عدم إجراء قرعة لـ الدوري القناة يعيد ثنائي الإسماعيلي المعار لدعمه بعد إيقاف القيد خبر في الجول - المصري يتجه لرفض عرض بيراميدز لضم جاد الكونفدرالية - علي ماهر يكشف لـ في الجول سبب قوة المجموعة.. ومواجهة الزمالك أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات أجندة الكونفدرالية - مواعيد وترتيب مباريات الزمالك والمصري في المجموعات بعد صدام الكونفدرالية - تاريخ المواجهات "المصرية- المصرية" في بطولات إفريقيا
أخر الأخبار
منافس الزمالك - مدرب بلاك بولز لـ في الجول: مبارياتنا لن تكون سهلة.. وتأسسنا قبل 7 سنوات 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
رغم تصريحات ثروت سويلم.. رابطة الأندية تنفي عدم إجراء قرعة لـ الدوري 44 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد جارناتشو من منتخب الأرجنتين 45 دقيقة | أمريكا
الإصابة تبعد مدافع فرانكفورت عن قائمة ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
القناة يعيد ثنائي الإسماعيلي المعار لدعمه بعد إيقاف القيد ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - المصري يتجه لرفض عرض بيراميدز لضم جاد ساعة | الدوري المصري
صراع سعودي إماراتي على رينار ساعة | الوطن العربي
الكونفدرالية - علي ماهر يكشف لـ في الجول سبب قوة المجموعة.. ومواجهة الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا