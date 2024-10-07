مرموش يكشف سر أهدافه أمام بايرن.. ويشكر حارس فرانكفورت

وجه عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الشكر إلى زميله الحارس كاوا سانتوس، وكشف سر أهدافه أمام بايرن ميونيخ.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وقال مرموش في تصريحات لشبكة دازن: "يتعين علي أن أشكر كاوا سانتوس، نحن نتدرب دائما على إنهاء الهجمات في التدريبات".

وأضاف "سانتوس يقدم لي بعض النصائح باستمرار حول المكان الذي يجب أن أسدد فيه. لقد نجحت في ذلك بشكل جيد".

وتابع الدولي المصري "نحن مثل الأسرة، يمكنك أن ترى ذلك بوضوح على أرض الملعب".

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وابتعد مرموش بصدارة جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بفارق 3 أهداف عن هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما وصل رصيد فرانكفورت عند النقطة 13 في المركز الثالث.

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