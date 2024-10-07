استبعاد أوباميكانو من منتخب فرنسا

أعلن المنتخب الفرنسي استبعاد دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ من معسكر الفريق الذي بدأ فترة التوقف الدولي الحالية.

وأفاد منتخب فرنسا في بيان: "تم استبعاد أوباميكانو من معسكر الديوك بعد تعرضه لإصابة في لقاء فريقه ضد آينتراخت فرانكفورت".

وأضاف البيان "سينضم لويك بادي مدافع إشبيلية بدلا منه".

وخضع أوباميكانو لفحص بالرنين المغناطيسي الليلة الماضية في ميونيخ، والذي كشف عن إصابة عضلية في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.

ولم يشارك بادي بعد مع المنتخب الفرنسي حيث أصيب قبل مباراة فرنسا ضد إيطاليا.

ستلعب فرنسا مباراتين خارج أرضها في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية خلال التوقف الحالي.

المباراة الأولى ستكون يوم الخميس ضد الكيان الصهيوني.

وبعد 4 أيام سيزور المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي في بروكسل.

وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا قائمته استعدادا لمواجهة بلجيكا في التوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر.

وشهدت القائمة غياب كيليان مبابي ونجولو كانتي بسبب الإصابة، وكذلك أنطوان جريزمان الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا.

وبذلك تشهد قائمة فرنسا غياب جميع اللاعبين الذين شاركوا في نهائي كأس العالم 2018 ضد كرواتيا.

ويغيب أيضا أدريان رابيو لاعب مارسيليا الجديد وفيرلان ميندي ظهير ريال مدريد، في المقابل عاد كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي وماتيو جيندوزي لاعب وسط لاتسيو الإيطالي لقائمة الديوك الفرنسية.

وجاءت قائمة الديوك

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - بريس سامبا (لانس الفرنسي)

الدفاع: جوناتان كلوس (نيس الفرنسي) - ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) – لوكاس دين (أستون فيلا الإنجليزي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: يوسف فوفانا (ميلان الإيطالي) - مانو كوني (روما الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني) - وارين زائير إيمري (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – ماتيو جيندوزي (لاتسيو الإيطالي)

الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان الفرنسي) - ميكائيل أوليسي (بايرن ميونيخ الألماني) - ماركوس تورام (إنتر الإيطالي) – كريستوفر نكونكو (تشيلسي الإنجليزي).

وبدأ فرنسا مشوار دوري الأمم الأوروبية بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-0 والخسارة من إيطاليا 3-1.