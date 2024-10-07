"كانت من أنظف الصفقات".. رئيس وفاق سطيف يتحدث عن انتقال قندوسي لـ الأهلي

أشاد عبد الحكيم سرار الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف بنزاهة صفقة انضمام أحمد قندوسي إلى الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي عرض أحمد قندوسي للبيع نظرا لما بدر منه بعدما انتهت التحقيقات بخصوص تصريحاته إلى عدم وجود مخالفة.

وقال عبد الحكيم سرار الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف الجزائري عبر قناة الأهلي: "بكل صراحة كنت مسؤولا عن الصفقات وقت فترتي في وفاق سطيف، واعتبر أن صفقة انضمام قندوسي إلى الأهلي كانت من أنظف الصفقات في حياتي بطريقة احترافية ونزيهة".

وتابع "كنت في استقبال أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بعد قدومه لإتمام الصفقة، وكانت المفاوضات مع محمود الخطيب رئيس النادي وأتممنا الصفقة في وقت قصير جدا".

وكشف عبد الحكيم سرار "صفقة قندوسي كان باتصال مباشر من محمود الخطيب رئيس الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات دون دخول أي وكلاء".

وشدد "لم يكن هناك أي اتفاقات جانبية في صفقة قندوسي، كافة الأمور كانت واضحة وكما يقال 1+1=2، ولم تكن هناك أي أزمة".

وأضاف رئيس وفاق سطيف السابق "لا أدري ما جرى في ذهن أحمد قندوسي بشأن تصريحاته، بلعيد قام بتكذيب التصريحات الخاصة بالوكلاء وأنه فضل الاحتراف في أوروبا وهذا لا يقلل من الأهلي".

واختتم عبد الحكيم سرار تصريحاته "أعتقد بأن نادي بحجم الأهلي لن يفكر مثل الأندية الهاوية".

ماذا حدث؟

صرّح أحمد قندوسي عبر أون تايم سبورتس 2: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ70 %، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

بعد ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به.

وكتب زين الدين بلعيد عبر حسابه على إنستجرام

"كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور.

النادي الأهلي لم يفرض عليّ أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني.

المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم.

عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوربا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع.

بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم".

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.