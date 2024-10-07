مرموش أفضل لاعب بالجولة السادسة من الدوري الألماني

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

أخبار متعلقة:
وكيل مرموش يوضح حقيقة عروض كبار إنجلترا.. وسبب رفض فرانكفورت عرض نوتنجهام المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: مرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي مرموش: بدون عمل الفريق بأكمله لم أكن سأسجل الأهداف تعادل قاتل.. مرموش يقود فرانكفورت لقهر بايرن ويحقق أرقاما قياسية

وتواجد عمر في الفريق الأفضل مع زميله الحارس كاوا سانتوس.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وابتعد مرموش بصدارة جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بفارق 3 أهداف عن هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما وصل رصيد فرانكفورت عند النقطة 13 في المركز الثالث.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت بايرن ميونيخ
نرشح لكم
كومباني يسهب في الإشادة بـ مرموش تقييم مرموش أمام بايرن من الصحف الألمانية مرموش يكشف سر أهدافه أمام بايرن.. ويشكر حارس فرانكفورت كريم حامد لـ في الجول: حصلت على تحية الحاضرين عقب صناعة هدف.. وميكالي يتابعني وكيل مرموش يوضح حقيقة عروض كبار إنجلترا.. وسبب رفض فرانكفورت عرض نوتنجهام دون مشاركة عبد المنعم.. نيس يتعادل مع باريس سان جيرمان لصالح موناكو المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: مرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي مرموش: بدون عمل الفريق بأكمله لم أكن سأسجل الأهداف
أخر الأخبار
أحمد فتحي: التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2013 الأقرب لقلبي لـ3 أسباب 4 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - المصري: مواجهة الزمالك راحة من السفر ولكن.. وجديد موقف الملعب 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
كومباني يسهب في الإشادة بـ مرموش 32 دقيقة | المحترفون
إداري الزمالك يتحدث عن إيجابيات مواجهة المصري في الكونفدرالية والفوز بالسوبر 34 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 55 دقيقة | الكرة المصرية
تقييم مرموش أمام بايرن من الصحف الألمانية ساعة | المحترفون
مباشر قرعة أبطال إفريقيا - انتهاء التصنيف الرابع ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف تفاصيل مشاركة الخطيب ومرتجي باجتماع رابطة الأندية الأوروبية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا