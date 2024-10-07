مرموش أفضل لاعب بالجولة السادسة من الدوري الألماني

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

وتواجد عمر في الفريق الأفضل مع زميله الحارس كاوا سانتوس.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وابتعد مرموش بصدارة جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بفارق 3 أهداف عن هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما وصل رصيد فرانكفورت عند النقطة 13 في المركز الثالث.

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