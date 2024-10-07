بركات: علاقتي انتهت باتحاد الكرة ولست مشرفا على منتخب الشباب.. وحقيقة راتب ميكالي

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن انتهاء علاقته بالاتحاد.

وأشار بركات إلى أنه غير مسؤول عن منتخب الشباب لمواليد 2005 بقيادة روجيرو ميكالي.

وقال محمد بركات عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عبر قناة إم بي سي مصر: "تأخر تجديد ميكالي كان بسبب انتظار موافقة وزارة الرياضة،".

وأوضح بركات "التعاقد مع ميكالي لمدة 4 سنوات من أجل العمل مع الجيل القادم والأولمبياد".

وكشف بركات "بالنسبة لي انتهى مشواري مع اتحاد الكرة، وعلاقتي انتهت بجهاز ميكالي ولست مشرفا على منتخب الشباب الحالي".

وتابع "هناك شرط جزائي قيمته ثلاثة أشهر حال تم فسخ التعاقد سواء من اتحاد الكرة أو من جانبه".

واختتم بركات تصريحاته "البعض يتحدث أن الراتب مبالغ فيه بالحصول على 85 ألف دولار، لكن ذلك غير صحيح تلك القيمة راتب 5 أفراد من الجهاز الفني وليس ميكالي فقط".

وكان بركات مكلفا بالتعاقد مع ميكالي خلال فترة عمله بالاتحاد المصري من أجل المنتخب الأولمبي.

ونجح ميكالي في قيادة المنتخب الأولمبي لحصد المركز الرابع بالأولمبياد.

وتعاقد الاتحاد المصري مع ميكالي لقيادة منتخب الشباب من أجل إعداده للفترة المقبلة.