بركات: علاقتي انتهت باتحاد الكرة ولست مشرفا على منتخب الشباب.. وحقيقة راتب ميكالي

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن انتهاء علاقته بالاتحاد.

وأشار بركات إلى أنه غير مسؤول عن منتخب الشباب لمواليد 2005 بقيادة روجيرو ميكالي.

وقال محمد بركات عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عبر قناة إم بي سي مصر: "تأخر تجديد ميكالي كان بسبب انتظار موافقة وزارة الرياضة،".

أخبار متعلقة:
لخلافة كوبر.. مدرب منتخب المغرب الأولمبي مرشح لتدريب سوريا طبيب المنتخب الأولمبي يكشف تفاصيل إصابتي زيزو وأحمد عيد أولمبياد باريس - بظهور توم كروز والبعثة المصرية.. لوس أنجلوس تتسلم العلم الأولمبي لـ 2028 تشكيل زد - ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي ضد الأهلي.. وزيكو وشادي على الدكة

وأوضح بركات "التعاقد مع ميكالي لمدة 4 سنوات من أجل العمل مع الجيل القادم والأولمبياد".

وكشف بركات "بالنسبة لي انتهى مشواري مع اتحاد الكرة، وعلاقتي انتهت بجهاز ميكالي ولست مشرفا على منتخب الشباب الحالي".

وتابع "هناك شرط جزائي قيمته ثلاثة أشهر حال تم فسخ التعاقد سواء من اتحاد الكرة أو من جانبه".

واختتم بركات تصريحاته "البعض يتحدث أن الراتب مبالغ فيه بالحصول على 85 ألف دولار، لكن ذلك غير صحيح تلك القيمة راتب 5 أفراد من الجهاز الفني وليس ميكالي فقط".

وكان بركات مكلفا بالتعاقد مع ميكالي خلال فترة عمله بالاتحاد المصري من أجل المنتخب الأولمبي.

ونجح ميكالي في قيادة المنتخب الأولمبي لحصد المركز الرابع بالأولمبياد.

وتعاقد الاتحاد المصري مع ميكالي لقيادة منتخب الشباب من أجل إعداده للفترة المقبلة.

منتخب مصر الأولمبي منتخب الشباب ميكالي بركات
نرشح لكم
ميكالي يبدأ معسكره مع منتخب مصر للشباب مران منتخب مصر - ظهور 20 لاعبا في اليوم الأول استعدادا لمواجهتي موريتانيا مصدر من منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين.. وأول مران مكتمل انطلاق معسكر منتخب مصر.. وإقامة التدريب الأول مساء الأحد الكشف عن جدول معسكر منتخب مصر بفترة التوقف الدولي خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر ضد موريتانيا.. والأسعار منتخب الشباب يواجه روسيا والكويت وديا تحضيرا لتصفيات إفريقيا قائمة موريتانيا - انضمام لاعب زد لأول مرة.. وعودة هارونا وكامارا أمام مصر
أخر الأخبار
أحمد مسعود يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي 4 دقيقة | الدوري المصري
وليد سليمان: رسالة جوزيه لي كانت نقطة تحول.. والموقف من إمام عاشور 16 دقيقة | الدوري المصري
الرمادي: لن نستبعد قندوسي من السوبر.. وطلبت ضم لاعب الأهلي 16 دقيقة | الكرة المصرية
مرموش يكشف سر أهدافه أمام بايرن.. ويشكر حارس فرانكفورت 22 دقيقة | المحترفون
استبعاد أوباميكانو من منتخب فرنسا 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
"كانت من أنظف الصفقات".. رئيس وفاق سطيف يتحدث عن انتقال قندوسي لـ الأهلي 51 دقيقة | الدوري المصري
مرموش أفضل لاعب بالجولة السادسة من الدوري الألماني ساعة | المحترفون
بركات: علاقتي انتهت باتحاد الكرة ولست مشرفا على منتخب الشباب.. وحقيقة راتب ميكالي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا