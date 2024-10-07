عضو الإسماعيلي يوضح أسباب التراجع عن تعيين شوقي غريب.. وحقيقة استقالة رئيس النادي

كشف فرج عمران نائب رئيس الإسماعيلي، عن أسباب تراجع مجلس إدارة النادي عن التعاقد مع حلمي طولان، ثم شوقي غريب، لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد.

وقال عمران في تصريحات لـ قناة دي إم سي: "بعد رحيل إيهاب جلال واعتذار اللجنة الفنية بقيادة علي أبو جريشة عن عدم الاستمرار، بدأ مجلس الإدارة في اتخاذ قرار لاختيار المدير الفني بالتصويت واخترتا حلمي طولان بالفعل، ولكن دخلنا في خلاف".

وأكمل: "التراجع عن التعاقد مع شوقي غريب كان الطامة الكبرى، بعد وصول المدرب، أعدنا التصويت مجددًا نظرًا لعدم وجود أحمد فهيم عضو المجلس في التصويت الأول، ليصوت ضد اختيار شوقي غريب وتميل الكفة لنقرر التراجع واختيار حمد إبراهيم".

وعن الاستعداد للموسم الجديد، أوضح عضو المجلس: "الإسماعيلي بدأ أول مران تحت قيادة حمد إبراهيم يوم الأحد، عبرنا بفترة سيئة وكنا نترقب فك القيد، لو حدث كنا سنفكر بطريقة مختلفة في عقد صفقات".

ونفى ما تردد عن استقالة رئيس الإسماعيلي: "نصر أبو الحسن رئيس النادي لم يستقيل من منصبه كما تردد، ومازال مستمرا في مهامه بشكل طبيعي".

واختتم فرج عمران: "ندعم حمد إبراهيم ونريده أن يكون محسن صالح جديد في النادي الإسماعيلي".

وتوج النادي الإسماعيلي خلال فترة محسن صالح الذهبية من 1999 إلى 2002 ببطولة الدوري الثالثة في تاريخه تحت قيادة محسن صالح، وكذلك بطولة كأس مصر، والصعود لنهائى كأس الاتحاد الأفريقى قبل خسارة اللقب لصالح شبية القبائل الجزائرى.

وتمكن الإسماعيلي الموسم الماضي من البقاء في الدوري الممتاز الموسم الماضي بصعوبة، إذ احتل المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.