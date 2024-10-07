وكيل مرموش يوضح حقيقة عروض كبار إنجلترا.. وسبب رفض فرانكفورت عرض نوتنجهام

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 01:07

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أوضح أحمد عبدون وكيل عمر مرموش أسباب تألق اللاعب بقميص إينتراخت فرانكفورت، وكشف حقيقة العروض المقدمة لجناح منتخب مصر.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وسجل مرموش ثنائية وصنع هدفا في التعادل بنتيجة 3-3 في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

أحمد عبدون وكيل عمر مرموش عبر قناة DMC: "مرموش تأقلم وواكب الأجواء في ألمانيا، ومنذ احترافه مبكرا تعلم اللغة الألمانية وكذلك يتقن الفرنسية والإنجليزية وهو ما يسهل تواصل مع زملائع والمجتمع".

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وأوضح "العروض الإنجليزية؟ بالفعل وصلت عدة عروض، وفي اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية تقدم نوتنجهام فورست بعرض لضم مرموش ورفضه فرانكفورت، لأن الرقم المعروض كان أقل من قيمة اللاعب".

وأكمل "المدرب يحب مرموش ويراه جزءا من الفريق ودائما يشيد به ويصفه بمصدر الخطورة في الفريق".

وواصل "الموسم الماضي ساهم مرموش في 23 هدفا وفي الموسم الجاري ساهم في 12 هدفا في الدوري الألماني، وذلك بعدما خاض فترة رائعة خلال معسكر الإعداد وعقليته ساعدت على نجاحه".

وأردف "الدوري الألماني بوابة للاعبين للانتقال للفرق الكبيرة في إسبانيا وإنجلترا والعالم، وهناك العديد من الأسماء مثل دي بروين وهالاند وليفاندوفسكي وأوباميانج والعديد من خرج لكبار أوروبا".

وردا على وجود عروض من كبار الدوري الإنجليزي لمرموش أجاب قائلا: "نحن في شهر أكتوبر ومن الصعب أن تتحدث الفرق على صفقات في هذا الوقت، هي اجتهادات صحفية، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي عروض رسمية وسيكون الحديث حينها في يناير المقبل أو الصيف".

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وابتعد مرموش بصدارة جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بفارق هدفين عن هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

ويساهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما وصل رصيد فرانكفورت عند النقطة 13 في المركز الثالث.

مرموش فرانكفورت الدوري الألماني
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